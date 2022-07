Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Landkreis-Jobticket gilt für weiteres Jahr

MAIN-TAUBER-KREIS 21.07.2022 - 11:58 Uhr < 1 Min.

Bedienstete des Kreises leisten derzeit einen Eigenanteil von monatlich 46,60 Euro an diesem Ticket.

Für die Co-Finanzierung des Nahverkehrstickets ist im Haushalt des Landkreises ein Betrag von höchstens 25.000 Euro pro Haushaltsjahr eingestellt. Angesichts von derzeit lediglich 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, die dieses Ticket in Anspruch nehmen, entstehen dem Landkreis 2022 lediglich Kosten von rund 9.364 Euro jährlich. Dieses Angebot soll auch in den kommenden Jahren weiter angeboten werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass mit Preissteigerungen beim Ticket zwischen zwei und vier Prozent in den nächsten Jahren kalkuliert werden muss.

Aus den Reihen der Kreisräte kam die Nachfrage, warum bislang nur so wenige Landkreisbedienstete ein Job-Ticket in Anspruch nehmen. Landrat Christoph Schauder verwies darauf, dass die Landesbediensteten in der Kreisverwaltung nicht berücksichtigt seien, weil das Land seinen Mitarbeitern ein eigenes Jobticket anbiete.

Schauder geht aber davon aus, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren wohl leicht ansteigen werde. »Wir bewerben das Ticket intensiv«, verwies der Landrat darauf, dass man auch »große Firmen« angeschrieben habe, die an der Frankenbahn liegen, um für das Jobticket zu werben.

gufi