Landkreis benötigt mehr Pflegeleistungen

Kreistag: Sozialdezernentin stellt aktualisierten Senioren- und Pflegeplan vor

Main-Tauber-Kreis 01.11.2021

"Der demografische Wandel ist im Main-Tauber-Kreis besonders ausgeprägt", schreibt Landrat Christoph Schauder im Vorwort der Ausarbeitung. Diese soll "Grundlage für die weitere positive Entwicklung der Rahmenbedingungen für Pflege- und Unterstützungsangebote für Senioren im Landkreis" sein. Erstmals seien im Rahmen eines breiten Beteiligungsverfahrens sowohl die Kommunen als auch die Einwohner und die Träger der Seniorenarbeit in die Planungen einbezogen worden, erläuterte die Sozialdezernentin. Krug entschuldigte sich dafür, dass sich der Bericht wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben hatte.

Mit steigendem Alter steigt das Risiko, pflegebedürftig zu werden deutlich an. Die Infrastruktur an Pflegeeinrichtungen muss dieser Entwicklung Rechnung tragen, betonte die Sozialdezernentin. "Wir benötigen von allem mehr", sagte sie und sprach von durchschnittlich 20 Prozent Mehrbedarf an Pflegeleistungen. Wohnortnahe Pflege- und Betreuungsstrukturen in einem dünn besiedelten Flächenlandkreis zu schaffen, nannte Krug eine echte Herausforderung: "Wir haben weite Wege und es ist schwierig, Angebote wirtschaftlich zu gestalten. Grundsätzlich gilt: Es fehlt an ausreichend Fachkräften."

Die vorgelegte Planung sei eine wichtige Entscheidungsgrundlage auch für die Städte und Gemeinden im Kreis, waren sich alle Redner in der anschließenden Diskussion einig. Einstimmig erteilte der Kreistag der Verwaltung den Auftrag, die im Senioren- und Pflegeplan herausgearbeiteten Entwicklungen sorgsam weiter zu beobachten. Die abgeleiteten Handlungsempfehlungen sollten vor allem im Rahmen der Kommunalen Pflegekonferenz inhaltlich weiter diskutiert und die schrittweise Umsetzung gefördert werden, entschied der Kreistag. riff

Peter Riffenach