Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

L2310 zwi­schen Wert­heim und Ei­chel wird zweimal voll gesperrt

Sanierung: Auch in den Osterferien kein Verkehr

Wertheim 12.10.2022 - 14:24 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Derzeit wird der Verkehr mit einer Ampelregelung einspurig an den Bauarbeiten vorbeigeführt. Jetzt hat das Regierungspräsidium Stuttgart angekündigt, dass es nicht nur in den Herbstferien, sondern auch in den Osterferien 2023 zu einer vollständigen Sperrung kommen wird.

Zunächst bis 5. November

Um die Strecke mit neuem lärmmindernden Asphalt zu versehen, ist für die Dauer der Asphaltarbeiten eine Vollsperrung der Strecke vom 30. Oktober bis 5. November geplant.

In diesem Zeitraum soll der Abschnitt zwischen Wertheim und der Ortseinfahrt Eichel am Eicheler Eck mit der neuen Asphaltdecke versehen werden. Während der Sperrung müssen Autofahrer eine großräumige Umgehung über das Taubertal und die Höhenorte in Kauf nehmen.

Eine Million Euro

Durch zusätzliche und zeitintensive Arbeiten an Versorgungsleitungen verschiebe sich allerdings der zweite Abschnitt der Asphaltarbeiten, der die Ortsdurchfahrt bis zum Ortsende an der Zufahrt zum Sportplatz umfasst, auf die Osterferien 2023. Dann soll dieser Abschnitt komplett für den Verkehr gesperrt werden. Wann genau, darüber will das Regierungspräsidium noch eigens informieren. Die gesamte Baumaßnahme kostet rund eine Million Euro.

gufi