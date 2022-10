Landesstraße 2310 in Herbstferien komplett gesperrt

Straßenbau: Auch Zufahrt zur Wertheimer Parkgarage Altstadt nicht möglich

Wertheim 27.10.2022 - 14:11 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wie schon mehrmals angekündigt, muss die Straße für die Asphaltarbeiten in den Herbstferien komplett gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Montag, 31. Oktober, um 7 Uhr und dauert bis Freitag, 4. November, um 18 Uhr. Die Sperrung umfasst den Streckenabschnitt nach Einmündung Vaitsgasse in Wertheim bis nach der Einmündung Am Eichler Eck. Der Stadtteil Eichel ist somit aus Fahrtrichtung Urphar jederzeit frei anfahrbar, so die Mitteilung weiter.

In Wertheim kann die Parkgarage Altstadt während der Sperrung nicht angefahren werden. Die Baustelle beginnt unmittelbar nach der Ein- und Ausfahrt. Fahrzeuge können also weder in die Parkgarage hineinfahren noch sie verlassen. Ebenfalls nicht möglich ist das Einfahren auf die Landesstraße 2310 von der alten Mainbrücke kommend. Der parallel zur Landesstraße verlaufende Rad- und Gehweg zwischen Wertheim und Eichel hingegen ist mainseitig weiterhin offen und nutzbar. Die Umleitungen für den überörtlichen Verkehr sind weiträumig ausgeschildert. Die Umleitung von Wertheim nach Bettingen und Urphar sowie zur Autobahn ist über Kreuzwertheim, Rettersheim, Triefenstein, Lengfurt, Homburg nach Bettingen und zurück möglich.

Über Kreuzwertheim kann auch auf die Autobahn A 3 ausgewichen werden, heißt es weiter. Diese Umleitungsstrecke sollte vor allem der Schwerlastverkehr nutzen. Eine weitere Umleitungsstrecke ist über die L 506 -Reicholzheim, Bronnbach, Höhefeld nach Urphar und Eichel (U 1) ausgeschildert. Zurück erfolgt die Umleitung von Urphar über Niklashausen, Bronnbach, Reicholzheim nach Wertheim (U 2). Die Streckenabschnitte zwischen Bronnbach und Höhefeld sowie von der Abzweigung K 2824 bis Niklashausen sind nur in einer Richtung befahrbar.

Aus Richtung Tauberbischofsheim wird über das Taubertal nach Wertheim umgeleitet. Die Gemeindeverbindungsstraße von Reicholzheim nach Urphar ist in beiden Richtungen für Fahrzeuge bis sechs Tonnen Gesamtgewicht befahrbar. Zu den Auswirkungen der Sperrung auf den Buslinienverkehr informiert die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber gesondert, heißt es abschließend.

el