Wertheim: Endlich wieder Benefizlauf des Die­trich-Bon­ho­ef­fer-Gym­na­si­ums

Chef-Organisator Josua Cortez gewinnt im Sprint der ersten Runde

Wertheim 26.09.2022 - 11:29 Uhr 3 Min.

Nach drei Jahren Corona-Pause erstmals wieder in Präsenz: Der Benefizlauf des Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. Foto: Michael Geringhoff

»Wir hätten uns natürlich über schönes Wetter gefreut«, sagt der Leiter des Organisationsteams der 18-jährige Josua Cortez. Jetzt müsse es eben gehen, wie es sei. Für das Organisationsteam steckt eine gewaltige Menge Arbeit im Lauf. Ein halbes Jahr Theorie, Organisation und Bürokram, dann am Samstag elf Stunden Aufbau auf dem Sportgelände an der Main-Tauber-Halle und am Sonntag dann Einsatz ab halb fünf in der Früh - etwas goldener Herbst wäre da schon verdient gewesen. Die meisten der Offline-Läufer haben es mit einem Schulterzucken hingenommen, so auch der zehnjährige Gymnasiast Neo Brandt aus der Klasse 5c. Als seine Mutter Jana ihm die Startnummer 246 auf den Rücken heftet, steht Neos Plan längst fest. Er will einer der ersten drei unter den Fünftklässlern werden, denn die bekommen vom örtlichen Toyota-Händler jeweils zwei Karten für den Freizeitpark.

Neo läuft, wenn es klappt, mit seiner Oma. Wirklich gefährlich kann ihm nur sein Freund Samuel werden, aber der scheint heute auszufallen. Wenn Neo seine geplanten 20 Runden schafft, dann hat allein er schon 60 Euro für die Spendenkasse erlaufen. Je Kilometer gibt der Sponsor einen Euro, die Oma gibt 50 Cent dazu und Mama und Papa üppige 1,50. Der Lauf an sich sei es wert und der Spendenzweck erst recht, sagt Neos Mutter. »Zehn Kilometer müssten drin sein«, sagt Michael Werbach aus Kreuzwertheim. Er startet für die Wassertechnik, das Unternehmen hat die Startnummern fürs Event gesponsert.

Locker geht die Mondfelderin Stefanie Eckert die Sache an. Wirklich laufen tue sie genau einmal im Jahr - immer nur beim Benefizlauf. In der Hauptsache reiche es bei ihr fürs Walken, sagt die 32-Jährige, die dann ab Runde zwei auch erkennbar Tempo rausnimmt. »Bis zum Zusammenbruch«, sollte es hingegen bei Niklas Rösch gehen.

Der 21-Jährige ist offenbar engagiert und hoch motiviert. Ganz so weit müsse man sich nicht unbedingt verausgaben, so war es beim begleitenden DRK dazu hören. »Sauerstoff, Elektrolyte und notfalls auch 'nen Defi, wir haben natürlich alles da«, sagt Alexa Müssig. Der übliche Notfallrahmen der Veranstaltung sei jedoch ein anderer: »Mal 'nen schwacher Kreislauf, ein verdrehter Knöchel - so was halt, am besten noch, wir haben gar nichts zu tun«, sagt die 31-Jährige.

Motivation für die Kinder

Ganz kurz vorm Start sind auch die Schollbrunnerin Rebecca Schwab, ihre Tochter Leonie (10) und Sohn Jakob (8) da. Mama wird jeden Kilometer mit großzügigen 25 Euro abgelten. Es gehe ihr um den guten Spendenzweck und auch ein bisschen darum, die Kinder vielleicht zum Laufsport zu motivieren - selbst läuft die 39-Jährige regelmäßig.

In wirklich allerletzter Sekunde baut sich das Organisationsteam vor den wartenden Startern auf. Von den Fünftklässlern, die sich eigentlich die Pole-Position gesichert hatten, ist nichts mehr zu sehen. Dann geht es schnell, die letzten Sekunden verticken, Ballons werden in den Himmel entlassen, und knapp 100 Läufer stürmen los. Sieger im Sprint der ersten Runde war dann übrigens der Chef-Organisator Josua Cortez. Insgesamt könnte die Zahl der Starter die 500er-Marke überschritten haben, letzte Klarheit wird es hier erst im Laufe der Woche geben.

Auch in diesem Jahr war es möglich, »online« zu laufen, also zeitgleich anderswo zurückgelegte Kilometer digital zu melden und so zum Spendenzweck beizutragen. MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Verein Lift

Begünstigt durch den 13. DBG-Spendenlauf wird in diesem Jahr der in Hamburg ansässige und 2009 auf Initiative der ehemaligen ZEIT-Korrespondentin Gabriele Vensky gegründete Verein Lift. Er engagiert sich für unterprivilegierte junge Mädchen und Frauen in Indien. Vertreten war Lift in Wertheim durch den Emeritus Bernd Dahme, und der war sehr angetan vom Engagement der jungen Wertheimer Gymnasiasten. »Großartig und gigantisch«, lobte der 80-Jährige. Mit diesem Spendenlauf steige das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ganz oben bei den Großspendern des Lift-Vereins ein. Es sei sehr dankenswert und sehr lohnend, sagte Dahme.

Der Verein (www.liftindien.de) gebe mehr als 99 Prozent des Zugewendeten direkt weiter.

Alle Projekte seien erfolgreich und würden transparent überwacht. Stolz ist Dahme auf einen ganz frischen Erfolg. Eine junge Frau, deren Eltern noch Analphabeten gewesen seien habe nun, gestützt durch Lift, einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften machen können.

Das sei die Nachhaltigkeit beim Spenden, die für ihn Sinn und Erfolg ausmache, sagte Dahme. (Ge)