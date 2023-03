Lärmschutzwand Bestenheid lässt weiter auf sich warten

Auswirkungen auf Grundstücke befürchtet

Wertheim 12.03.2023 - 10:01 Uhr 3 Min.

Auch vier Jahre nach der Vorstellung der Pläne für eine Lärmschutzwand in Bestenheid zwischen der Schwarzwald- und der Spessartstraße gibt es noch kein Datum für einen Baubeginn. Noch immer liege nicht die Zustimmung aller Anlieger für den Bau vor, hieß es aus dem Regierungspräsidium. Foto: Gunter Fritsch

Viereinhalb Jahre sind mittlerweile vergangen, seitdem die Pläne des Landes Baden-Württemberg zum Bau einer 470 Meter langen Lärmschutzwand an der Landesstraße 2310 in Bestenheid öffentlich vorgestellt worden sind. Ein Projekt, das vor allem die Lärmbelastung der Anwohner in der Johannes-Kerrer-Straße mindern soll. Mieter und Eigentümer haben ihre Gärten zur Landesstraße und in einigen Fällen bereits selbst eine Wand zum Schutz vor dem Straßenlärm errichten lassen. Weil bislang "nicht von allen betroffenen Eigentümern die Zustimmung zur Lärmschutzwand" vorliege, so schreibt das Regierungspräsidium nun auf eine Anfrage dieser Redaktion, könne mit einem Bau noch nicht begonnen werden.

Rückblick: Im Herbst 2018 war die sogenannte Lärmaktionsplanung der Stadt Wertheim im Gemeinderat erstmals vorgestellt worden. Vor allem an den Hauptverkehrsstraßen - in Wertheim sind das die Landesstraße 2310 und die Landesstraße 508 von der Bahnhofsstraße hinauf auf den Wartberg - wurden Lärmschwerpunkte durch ein Ingenieurbüro ausgemacht. Die Belastung der an den Straßen wohnenden Menschen vor allem in den Nachtstunden als zu hoch ermittelt (zur Schallschutzwand siehe: Hintergrund).

Enteignung nicht geplant

Im Juli 2019 hatte sich der Gemeinderat dann grundsätzlich für den Bau einer Lärmschutzwand an der Landesstraße 2310 in Bestenheid ausgesprochen, mit der Empfehlung an das Regierungspräsidium Stuttgart als Bauherrn der Wand, die Anregungen der Anwohner - vor allem die an der Johannes-Kerrer-Straße - zu prüfen und so weit wie möglich in der Planung zu berücksichtigen. Bei einer Stadtteilbeiratssitzung in Bestenheid waren die Planungen für den Bau der Wand zuvor vorgestellt worden und es hatte von Seiten der Stadt geheißen, dass für die Fundamente der Wand auch manche Grundstücksbesitzer Flächen abgeben müssten. Dies solle aber auf freiwilliger Basis geschehen, an eine Enteignung sei nicht gedacht, hieß es damals auf der Stadtteilbeiratssitzung im Juli 2019.

An dieser Position hat sich nichts geändert: Auch mehr als vier Jahre nachdem die für den Bau der Lärmschutzwand notwendigen Flächen vermessen wurden, setzt das Regierungspräsidium weiterhin darauf, eine einvernehmliche Lösung mit den betroffenen Anliegern zu finden. Eine Zustimmung aller vom Bau der Wand betroffenen Grundstückseigentümer liege allerdings "bislang" nicht vor, heißt es von der Pressestelle des Regierungspräsidiums. Zum Teil gebe es Vorbehalte zur Gestaltung der Wand, auch die Auswirkungen auf die Nutzbarkeit der Grundstücke, sollte die Wand erst einmal stehen, werden von Anliegern offenbar noch immer kritisch gesehen.

Damit hat sich an der verfahrenen Situation seit Vorstellung der Planungen allerdings wenig verändert. Bereits auf eine Anfrage dieser Redaktion im April vergangenen Jahres hatte es aus Stuttgart geheißen, dass das Regierungspräsidium seit Ende 2021 im Austausch mit den betroffenen Eigentümern bezüglich der für den Bau benötigten Flächen sei. Die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen und liefen weiterhin, so das Regierungspräsidium damals zum Stand der Dinge. Ein Jahr später heißt es nun, dass man jetzt "seine Planungen konkretisieren" wolle, damit sich die Anwohnerinnen und Anwohner "noch bessere Vorstellungen" von der Wand entlang ihrer Flurstücke machen können. Zudem werde geprüft, ob "gegebenenfalls in Bereichen, für die keine Zustimmung vorliegt, die Lage der Wand verändert werden kann, ohne den Lärmschutz für die dahinter liegenden Wohngebäude zu vermindern".

Statt Wand: Lärmschutzfenster

Auch den Verzicht eines Baus schließt das Regierungspräsidium inzwischen nicht mehr aus, heißt es in der Stellungnahme an die Redaktion weiter. "Sollte sich keine für alle Betroffenen einvernehmliche und wirtschaftliche Lösung abzeichnen, so kann der Bau der Wand nicht realisiert werden", heißt es wörtlich. In diesem Fall werde geprüft, "wo und in welcher Höhe passive Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster) vorgesehen werden können".

Hintergrund: Lärmschutzwand Bestenheid Die ursprünglich auf einer Länge von 560 Metern in drei Wandabschnitten geplante Lärmschutzwand an der Landesstraße 2310 in Bestenheid zwischen der Schwarzwaldstraße und dem Haslocher Weg wurde inzwischen um fast 100 Meter auf jetzt noch insgesamt 470 Meter verkürzt. Im April vergangenen Jahres wurden die Kosten für das Bauwerk auf rund 1,17 Millionen Euro geschätzt. Diese Kosten seien seitdem "nicht aktualisiert" worden, hieß es auf die Nachfrage dieser Redaktion aus dem Regierungspräsidium. Kosten für den geplanten Grunderwerb und mögliche Entschädigungen seien in den Berechnungen allerdings noch keine enthalten, heißt es weiter. Weil nicht alle Wandabschnitte auf öffentlichem Grund errichtet werden können, seien vor allem beim zweiten Bauabschnitt Eingriffe in private Grundstücke erforderlich, so die Stellungnahme des Regierungspräsidiums. Betroffen davon seien etwa 40 private Grundstücke. gufi