»Lachen löst die uns lähmende Angst«

Kabarettistin Inka Meyer: Programm »Zurück in die Zugluft - Die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins« am 26. November im Wertheimer Convenartis-Keller

Wertheim 17.11.2022 - 12:55 Uhr 3 Min.

In der Zugluft: Kabarettistin Inka Meyer. Foto: Birgit Hart

Im Januar 2018 waren Sie zuletzt in Wertheim. Was ist seitdem passiert?

Ich bin herangewachsen zur durchgetesteten mit Biontech kreuz-geboosterten Moderna-Frau. Größtes Highlight - im Ernst - ist eine durchlebte Corona-Erkrankung, die sich bei mir nur mit einem verschnupften Husten zeigte. In der Pandemie ist mir noch klarer geworden: Das Beste, was Dir morgens passieren kann, ist, Du wachst auf und bist gesund. Mach' was aus dem Rest! Und das tue ich. Meine Energie fließt in Buchprojekte: Ich bin das tapfere Schreiberlein.Sind Sie online aufgetreten?

Nein, beim Bühnenkabarett gibt man sich als Darstellerin den Zuschauern hin - mit Herz und Verstand. Es ist für mich eine künstlerische Opferung des Selbst, mit dem über allem stehenden Ziel dem Publikum einen fantastischen Abend zu bereiten. Hier zählt ganz klar der Moment.

Hatten Sie in der Zeit auch selbst den in der Ankündigung erwähnten verlorenen Spaß im Leben suchen müssen?

In der Tat, mentale Tiefpunkte gab's zuhauf: 150 Auftritte nicht nur einmal oder zweimal, sondern teilweise gar dreimal zu verschieben. Denn ich plane meine Gastspiele schon immer selber, also ohne Agentur und fühlte mich in den letzten Jahren regelmäßig wie im Film »Und täglich grüßt das Murmeltier«. Nur anstatt täglicher Wetteransage hagelte es Sieben-Tage-Inzidenzen. Danach ist man reif für eine Delfin-Therapie.

Sie machen gesellschaftspolitisches Kabarett. Was ist das Besondere daran?

Das Schöne am gesellschaftspolitischen Kabarett ist: Der Text ist nie in Stein gemeißelt, ständig wird dran geschraubt und gefeilt. So wanderte auch Putin in meine Show. Und ja: Die Zuschauer lachen an der Stelle laut auf. Was gut ist, denn Lachen löst die uns lähmende Angst.

Verraten Sie noch mehr?

Es geht um verschiedene Lebensmodelle mit und ohne Nachwuchs und über das neue Familienmodell »Framily«. Dabei darf die Generation Z natürlich nicht fehlen - das sind Menschen, die um das Jahr 2000 geboren wurden. Zu denen zählen übrigens auch die Friday-for-Future-Aktivisten. Auch beleuchte ich mit witziger Situationscomedy eben die Auswirkungen der Pandemie nicht nur auf das Familien-, sondern vor allem auf das Berufsleben.

Die Alltagssorgen der Dauer?gestressten und welche Resilienz-Strategien da so angewendet werden (sollen), um fit für die Leistungsgesellschaft zu bleiben: Ein Beispiel wäre »Waldbaden«. Früher sagte man dazu noch: spazieren. Mein Kabarett ist eine satirische Tour d'Horizon durch die Tücken des Lebens.

Was meinen Sie mit dem Titel »Zurück in die Zugluft?«

In den letzten Jahren war in den Garderoben immer der erste Gang zum Fenster: Aufreißen und Durchzug machen. In den Theatersälen genauso. Diesen Winter kommt zur Zugluft ein weiteres Problem: die Kälte. Jüngst gelesen: Die Wärmflasche wird das It-Piece schlechthin. Das weiß ich doch schon lange: Auf Tour bin ich nie ohne sie. Meine trägt einen von Mutter gehäkelten feschen Wollbezug. Und lässt mich damit im fremden Hotelbett schneller ankommen.

Was bieten Sie dem Publikum auf der Suche nach dem verlorenen Spaß?

Ein immer seltener gewordenes Gemeinschaftserlebnis. Bei mir geht's per Anhalter durch die Erkenntnis: Steigen Sie ein und schnallen Sie sich an! Denn wer nie mehr raus aus seiner Komfortzone und rein ins Theater geht, könnte einen tollen Kabarettabend verpassen.

b Kabarett mit Inka Meyer am Freitag, 26. November, 20 Uhr, Convenartis Keller, Mühlenstraße 23, Wertheim;; Internet: https://convenartis.de/

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund Zur Person: Inka Meyer Inka Meyer wurde 1979 in Erlangen geboren. Ihre Eltern sind laut eigener Aussage "waschechte Friesen". Die Kabarettistin und Buchautorin ist Diplomdesignerin und diplomierte Schauspielerin. Sie bezeichnet sich selbst als "Performing und Visual Artist". In Mainz, London, Frankfurt und München hat sie studiert und gearbeitet. Aktuell nennt sie drei Wohnsitze, zwischen denen sie pendelt: Tübingen, Frankfurt und Gutach im Südschwarzwald. 2014 startete Inka Meyer als Kabarettistin. Für die Titel ihrer Programme verfremdet sie bekannte Filmtitel. Ihr erstes Programm war die sogenannte Dramödie "Kill me Kate! Die gezähmte Widerspenstige". 2017 kam mit "Der Teufel trägt Parka" ihr zweites Programm auf die Bühne. Seit 2019 widmet sie sich hauptberuflich dem Kabarett und tourt aktuell deutschlandweit mit der Show "Zurück in die Zugluft - Die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins". (pefs) Mehr über ihre Projekte: www.inkameyer.de/ und www.designee-shop.de/

