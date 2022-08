L 2310 bei Wertheim wird saniert

Verkehr: Vollsperrung ab Ende Oktober erforderlich

Wertheim 25.08.2022

Im Rahmen der Arbeiten werden zudem in der Ortsdurchfahrt Eichel die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut, Pflastersteine entfernt und zur Geräuschreduzierung ein lärmarmer Asphaltbelag eingebaut. Die Stadt Wertheim wird während dieser Zeit Versorgungsleitungen verlegen.

Ein Großteil der Arbeiten soll nur unter halbseitiger Sperrung der Straße erfolgen. Diese beginnt am Montag, 5. September, und dauert voraussichtlich bis Freitag, 28. Oktober. Der Verkehr wird in dieser Zeit mit einer Ampel geregelt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes sei jedoch für die Asphaltarbeiten ab voraussichtlich Samstag, 29. Oktober, bis Samstag, 5. November, eine Vollsperrung der Landesstraße notwendig, schreibt das Regierungspräsidium.

Während der Vollsperrung wird der Verkehr wie folgt umgeleitet:

Von Wertheim kommend in Fahrtrichtung A 3, Urphar und Bettingen über die L 506 nach Reichholzheim und Nicklashausen, weiter über die Kreisstraßen 2821 und 2824 nach Urphar. Der Verkehr Aus Richtung A 3, Urphar und Bettingen fließt in Fahrtrichtung Wertheim über die Kreisstraßen 2824 und 2822 nach Höhefeld und Bronnbach und von dort über die L 506 nach Wertheim. Der Verkehr von Tauberbischofsheim in Fahrtrichtung Wertheim wird in Werbach auf die L 506 nach Wertheim geleitet.

Das Land investiert nach Angaben des Regierungspräsidiums rund eine Million Euro in die Straßensanierung.

