Kurtz-Ersa will auch im Jahr 2022 weiter wachsen

Bilanz: Konzern plant nach Corona-Einbruch 2021 einen Umsatz von 270 Millionen Euro

Wertheim 28.10.2021 - 15:16 Uhr

Die Führungsmannschaft von Kurtz-Ersa (von links): Thomas Mühleck, Ralph Knecht, Michael Fischer und Rainer Kurtz. Foto: Gunter Fritsch Fertigung von Lötsystemen bei der Wertheimer Firma Ersa. Foto: D. Hartel/Kurtz Ersa

"Damit liegen die Umsatzerlöse bereits über Vor-Corona-Niveau", bilanzierte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Rainer Kurtz, am Donnerstag bei der Jahrespressekonferenz in Wertheim.

Auch der Ausblick auf das Jahr 2022 fiel positiv aus. Das Unternehmen plane, das Geschäftsvolumen im kommenden Jahr weiter auszubauen und strebe Umsatzerlöse von über 300 Millionen Euro an, hieß es weiter. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern laut Finanzchef Thomas Mühleck trotz sinkenden Umsatzes in der Pandemie-Situation noch ein positives Ergebnis erzielt. Insgesamt musste Kurtz-Ersa in 2020 aber einen Umsatzeinbruch von knapp 15 Prozent auf rund 225 Millionen Euro verkraften. Durch den Abbau von Leiharbeitskräften und den Verkauf der Vorfertigung in Wiebelbach waren 130 Arbeitsplätze weggefallen.

Diese Wachstumsziele auch für das kommende Jahr strebt der Konzern trotz der teilweise erheblichen Materialengpässe an, die es wegen Lieferschwierigkeiten einzelner Zulieferer gegeben habe. Ralph Knecht, Geschäftsführer der Ersa GmbH, machte deutlich, dass Lieferanten teilweise kurzfristig eine Verteuerung ihrer Produkte um 50 Prozent erwartet hätten. Andere Lieferanten hätten erst gar nicht liefern können.

Stellenzuwachs geplant

Um das für das kommende Jahr geplante Wachstum zu erreichen, werde die aktuelle Beschäftigtenzahl nicht ausreichen, kündigte Kurtz einen Stellenzuwachs im gesamten Konzern an. Derzeit beschäftigt Kurtz-Ersa weltweit knapp 1250 Mitarbeitende, davon 850 in Deutschland. Vor allem in den Geschäftsfeldern Digitalisierung und Software-Entwicklung fehlen dem Konzern Mitarbeitende. Aktuell seien allein an den deutschen Standorten rund 30 Stellen vakant, kündigte Kurtz an, diese rasch besetzen zu wollen. Auch die Ausbildungsplätze für Herbst 2022 seien noch nicht alle besetzt, vor allem in Ausbildungsgängen wie Mechatroniker, Industriemechaniker oder Elektroniker werde es immer schwieriger, Auszubildende zu finden, beschrieb Kurtz eine Entwicklung, die bereits vor der Corona-Pandemie begonnen habe, ohne dafür eine schlüssige Erklärung zu haben.

Zumal der Kurtz-Ersa-Konzern seinen Beschäftigten "einiges zu bieten" habe, so Kurtz. Das neue Ausbildungszentrum am Standort Wiebelbach, für das die Kurtz-Ersa eigens im vergangenen Jahr eine Gesellschaft gegründet hat, wird am 29. November offiziell eröffnet. Alle Auszubildenden des Konzerns werden hier zentral unter anderem in einer Lehrwerkstatt unterrichtet, beschrieb Thomas Mühleck das Ausbildungskonzept, in das der Konzern 500.000 Euro investiert hat. Alle Auszubildenden sind unter einheitlichen rechtlichen Rahmenbedingungen angestellt und erhalten eine "professionelle elektrische Grundausbildung" durch eigene Ausbilder. Sie durchlaufen während ihrer Ausbildung alle Firmen des Konzerns an den Standorten Wertheim und Kreuzwertheim.

Das Unternehmen kann in diesem Jahr gleich mehrere Jubiläen feiern: So wurde die Firma Ersa vor 100 Jahren gegründet und gehört seit 1993 zum Kurtz-Ersa-Konzern. Das Unternehmen ist heute Weltmarktführer in der Löttechnik. Gefeiert werden soll der Geburtstag unter anderem mit Kunden auf der Messe Productonia am 18. November. Vor 50 Jahren startete die Fertigung von Maschinen für die Schaumstoffherstellung, und vor fünf Jahren wurde die Hammer Academy gegründet.

Zur Person: Rainer Kurtz Nach 40 Jahren Tätigkeit für den Kurtz-Ersa-Konzern wird Rainer Kurtz zum Jahreswechsel den Vorsitz der Geschäftsführung abgeben. Das gab er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wertheim bekannt. Zum 1. Januar übergibt er seine Verantwortung an Ralph Knecht, der noch bis Ende Jahres Geschäftsführer der Ersa GmbH und dann den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen wird. Knecht führt bereits seit dem 1. Oktober die Geschäfte gemeinsam mit Michael Fischer (53), der vom Elektrowerkzeugehersteller Fein in Schwäbisch Gmünd nach Wertheim gewechselt ist. Zum Jahresende scheidet Knecht dann aus der Ersa-Geschäftsführung aus, und Fischer übernimmt dann als alleiniger Geschäftsführer Ersa. Der studierte Diplomingenieur Kurtz war 1982 als Geschäftsführer in das Unternehmen eingetreten und hatte die Verantwortung für die Firma zusammen mit seinen Brüdern Walter und Bernhard von Vater Otto Kurtz übernommen. 2003 wurde Rainer Kurtz Vorsitzender der Geschäftsführung. Mit Kauf der Firma Ersa 1993 wurde er auch dort alleiniger Geschäftsführer. (gufi)