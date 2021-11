Kurtz Ersa übernimmt Schiller Automation

Das 160 Mitarbeiter zählende Unternehmen gelte "als führender Nischenanbieter für Automationslösungen für die Automobil- und Elektronikindustrie", heißt es in der Mitteilung weiter. Schiller Automation wurde 1978 gegründet und fertigt vor allem Montagelinien für die Automobilindustrie und die Medizintechnik. Geschäftsführer Stefan Schiller zeigte sich davon überzeugt, dass es durch die Einbindung der Firma in den Kurtz Ersa-Konzern mit seinem weltweiten Vertriebs- und Servicenetz gelingen werde, eine "langfristig angelegte Wachstumsstrategie" zu eröffnen - bei gleichzeitiger Sicherheit für die Arbeitsplätze am Standort Sonnenbühl. Der in Kreuzwertheim und Wertheim ansässige Kurtz Ersa -Konzern plant für 2022 einen Umsatz von deutlich über 300 Millionen mit weltweit 1500 Beschäftigten. gufi

