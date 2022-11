Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kurtz Ersa investiert zehn Millionen Euro in die Logistik

Erweiterungsbau: Zentrallager des Konzerns in Wiebelbach wächst um 3300 Quadratmeter

Kreuzwertheim 09.11.2022 - 15:34 Uhr 2 Min.

Spatenstich für den Erweiterungsbau der Kurtz Ersa Logistik im Kreuzwertheimer Ortsteil Wiebelbach. Foto: Gunter Fritsch Das erst 2018 fertiggestellte Zentrallager der Firma Kurtz Ersa ist bereits zu klein. Im Anschluss an das bestehende Gebäude wird das Logistikzentrum um einen Anbau erweitert. Foto: Volker Martin

Wie Ralph Knecht, Vorsitzender der Geschäftsführung, am Dienstag beim Spatenstich für den Anbau und den Ausbau des bestehenden Logistikzentrums sagte, investierte das Unternehmen rund zehn Millionen Euro, um zusätzlich eine Nutzfläche von 3300 Quadratmeter mit einem Raumvolumen von 64.000 Quadratmetern zu erhalten.

Die Hälfte des Neubaus wird von der Erweiterung des Palettenhochregallagers eingenommen, so entstehen mehr als 4600 zusätzliche Lagerplätze. Die Fertigstellung des Anbaus ist bereits im kommenden Jahr geplant. Erste Erdarbeiten haben bereits begonnen, Ende Juli 2023 soll der 66 Meter lange und 52 Meter breite Neubau stehen. Auf dem 18 Meter hohen Erweiterungsbau ist auch eine leistungsstarke Photovoltaikanlage geplant, zudem sollen vier Ladestationen für Privatautos auf dem Gelände geschaffen werden, kündigte Knecht an. Knecht blickte in seiner Rede zum Spatenstich auf die Fertigstellung des bestehenden Zentrallagers zurück. 2018 errichtet, verfügt das Gebäude über eine Nutzfläche von etwa 8000 Quadratmeter.

Schnell ausgereizt

Weil der Konzern der Knappheit von Bauteilen auf dem Markt mit einer stärkeren Lagerhalle begegne, die zentrale Ersatzteilbelieferung der Kunden weltweit und die Produktionsversorgung der deutschen Kurtz Ersa-Standorte über das Zentrallager erfolge, seien dessen Kapazitäten bereits nach vier Jahren ausgereizt. Der Geschäftsführer machte zudem deutlich, dass die Erweiterung des Lagers auch der positiven wirtschaftlichen Entwicklung des Konzerns geschuldet sei. Neben dem Anbau einer zweiten Lagerhalle gehört auch der Ausbau des bestehenden Logistikzentrums zu dem Zehn-Millionen-Euro-Projekt. Bereits Anfang Juli wurde ein Personen- und Lastenaufzug mit einer Traglast von 2,5 Tonnen in dem bestehenden Gebäude installiert.

Die komplette Ersa-Baugruppenmontage ist auf eine Freifläche umgezogen, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Logistikzentrums befindet. Noch bis Dezember wird das voll-automatisierte Kleinteilelager, das bisher über 31.000 Behälterlagerplätze verfügte, um 50 Prozent auf dann 46.000 Behälterlagerplätze erweitert. Im Gebäude werden Teile mit einem Materialwert von rund 37 Millionen Euro gelagert, bezifferte Ralph Knecht. Im bestehenden Lagergebäude gibt es bislang ein 13 Meter hohes sogenanntes Breitganglager, in dessen Regalen bis zu 3300 Europaletten Platz finden.

Im Anbau wird Platz für weitere Europaletten-Stellplätze geschaffen. Insgesamt sollen dann bis zu 7900 Europaletten-Stellplätze entstehen. 50 Prozent der Erweiterungsfläche sind noch nicht verplant. Sie dienen dem Unternehmen als Reserveflächen. Der Boden werde so ausgelegt, dass weitere automatisierte Lagertechnik installiert werden könne, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma bezeichnete den Kurtz Ersa-Konzern als einen »innovativen und wichtigen Arbeitgeber für die Region«. Mit der Entscheidung zum Ausbau des Logistikzentrums bekenne sich das Unternehmen zum Standort Wiebelbach, der dank seiner Nähe zur Autobahn A 3 »optimal« sei. Thoma lobte auch den Einsatz der Firma für den Klimaschutz mit der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Gebäudes.

Auf einer Freifläche im Anschluss an das Logistikzentrum sei eine weitere Freiflächenphotovoltaikanlage geplant, sagte Thoma.

GUNTER FRITSCH

Stichwort: Kurtz Ersa Zentrallager Das Kurtz Ersa Zentrallager wird nach seiner Erweiterung Platz für 34.000 Artikel bieten. Beschäftigt sind im Logistikzentrum im Kreuzwertheimer Ortsteil Wiebelbach etwa 60 Personen im Zweischichtbetrieb. Aktuell werden 3700 Produkte und Teile jeden Tag von hier ausgeliefert. Nach Abschluss der Erweiterung sollen die derzeit noch bestehenden Außenlager mit einer Fläche von 5300 Quadratmetern und 6000 Lagerplätzen geschlossen werden. Neben einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Anbaus, wird es auf dem Gelände vier Ladepunkte für E-Autos geben. Eine Nachrüstung für das Laden von E-Lastwagen sei vorgesehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns. Eine Zisterne mit 45 Kubikmeter Inhalt speichert Regenwasser und dient der Entwässerung des Grundstücks. gufi