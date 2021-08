Kurtz Ersa gründet 100-prozentige Tochtergesellschaft in Indien

Wirtschaft: Mehr als 150 Mitarbeiter übers Land verteilt

Kreuzwertheim 05.08.2021

Hauptsitz der indischen Tochter Kurtz Ersa India ist Bangalore, wo ein perfekt ausgestattetes Demo-Center mit Ersa High-Tech-Lötsystemen verfügbar ist. Mit einem großen Spektrum vom Technologietraining bis zur kurzfristigen Realisierung von Produktionslinien unterstütze Kurtz Ersa India seine Kunden - ob Ausweitung der Fertigung auf Weltklasseniveau oder Reduzierung von Abhängigkeiten in anderen Märkten, heißt es weiter.

»Wir freuen uns sehr, die Eröffnung der indischen Niederlassung im Jahr des 100-jährigen Bestehens der Ersa GmbH feiern zu können«, erläutert Rainer Krauss, Ersa-Gesamtvertriebsleiter und CEO von Kurtz Ersa India, die Gründe für die Eröffnung der indischen Niederlassung.

Diese spiegele die Bedeutung Indiens in den globalen Expansionsplänen wider und markiere ein neues Kapitel in der Partnerschaft zwischen deutscher Technologie und indischem Unternehmertum, das man durch dieses neue Unternehmen zu unterstützen hoffe. Seit fast 35 Jahren ist Kurtz Ersa auf dem indischen Subkontinent effektiv vertreten durch seinen Partner Bergen Associates, heißt es weiter.

Mehr als 150 Mitarbeiter sind über das ganze Land verteilt, um die indische Elektronikfertigung effizient unterstützen zu können. Prognosen gehen für den indischen Markt und die Elektronikfertigung in den nächsten Jahren von einem hohen zweistelligen Wachstum aus. Ähnliches gilt für die Leiterplattenbestückung, die laut einer Studie bis 2025 einen Wert von 87 Milliarden US-Dollar vorweisen wird (aktuell 16 Milliarden US-Dollar). Mit prozesseffizienten Ersa-Lötlösungen auf Basis thermischer Leistung, höchster Maschinenverfügbarkeit und niedriger Betriebskosten verfügten Kunden über beste Voraussetzungen, um diese Potenziale in Indien in den nächsten Jahren nachhaltig zu heben, so die Mitteilung abschließend.

el