Kurs halten trotz aller Krisen

Am 2. Oktober wird in Freudenberg der Bürgermeister gewählt, Amtsinhaber Roger Henning will für weitere acht Jahre Rathauschef bleiben. Der 47-Jährige hat viele Projekte angeschoben, die er fortsetzen will. Neue kommen dazu, beispielsweise ein zentrales Beschwerdemanagement für das Rathaus.

Schon im Januar hatte Henning verkündet, in eine zweite Amtszeit gehen zu wollen. »Ich scheue mich nicht, mich mit anderen zu messen«, sagte er damals gegenüber unserer Redaktion. Seine erneute Kandidatur sei ein Angebot. »Mehr nicht. Die Bürgerinnen und Bürger sollen entscheiden.« Die haben mittlerweile zusätzliche Auswahl: Mit Matthias Gallas gibt es einen weiteren einheimischen Kandidaten, dazu mit Samuel Speitelsbach einen auswärtigen Dauerkandidaten, der bei mehr als 100 Bürgermeisterwahlen scheiterte, einen Posten als Rathauschef zu bekommen.

Kraft und Energie

»Ich habe das Gefühl, dass ich noch genug Kraft, Energie und Ideen habe, weiter die Stadtentwicklung und die Ortsentwicklung voranzubringen«, sagt Henning. In seiner ersten Amtszeit hat er viele Projekte auf den Weg gebracht, in einer zweiten von 2023 bis 2031 könnte er deren Baubeginn oder sogar die Vollendung erleben: Eine neue Mainbrücke zwischen Freudenberg und Collenberg soll gebaut werden, am Tremhof könnte ein gefährlicher Unfallschwerpunkt entschärft werden, auf dem Gelände des Rauch-Werks 1 ein neues Stadtquartier entstehen. Henning habe trotz knapper Kassen viel bewegt, erkennen auch Kritiker an. Und fast die Hälfte der Amtszeit des Nachfolgers von Heinz Hoffmann war von Krisen geprägt: Erst die Flüchtlingskrise 2015, später die Corona-Pandemie.

Durch seine vorherige Arbeit bei der Polizei habe er auch für die Arbeit in brenzligen Situationen profitiert, ist Henning überzeugt.

Druck machen

Würde er etwas ganz anders machen als in seiner ersten Amtszeit? Henning muss nicht lange überlegen: »Grundsätzlich bin ich zufrieden, wobei ich bei manchen Sachen gern schneller gewesen wäre«, erklärt er. Er spricht beim Brückenschlag oder der Straßenverlegung am Tremhof von »Jahrhundert-Dauerbrenner-Projekten«, bei denen man oft von anderen Entscheidungsträgern und Behörden abhängig sei. »Da muss man hartnäckig dranbleiben, um die zum Handeln zu bewegen.«

Insgesamt habe man für die nächsten Jahre »tolle Perspektiven«, meint Henning. Der Verkauf des ehemaligen Rauch-Werks in der Innenstadt an einen Investor sei ein Meilenstein. »Die Entwicklung des Areals ist absolut vorrangig und realistisch«, es gebe große Schnittmengen zwischen den Plänen der Stadt, die durch eine Bürgerbefragung flankiert worden sind, und denen des Investors. »Ich bin sehr positiv gestimmt, dass wir auch einiges umsetzen können, für das die Stadt Freudenberg gar nicht die finanziellen Mittel hätte.« Die Folge: »In den nächsten Jahren wird sich Freudenberg gänzlich in der städtebaulichen Substanz und Lebensqualität bedeutend verbessern«, prognostiziert der Rathauschef. Dazu gibt es viele weitere Projekte für die kommenden acht Jahre, um Einwohner zu gewinnen. »Wir müssen in den Ortsteilen moderne Wohnangebote schaffen. Auch aus der Bürgerschaft kommen Projekte dazu, so wie der Dorfladen in Boxtal.« Das sei ein Modell, in dem er die Zukunft sehe - staatlich unterstützte Eigeninitiative. »So können wir sehr viel für die Bürger erreichen, um Lebensqualität zu steigern und Infrastruktur zu stärken.« Investitionen müssten den Menschen zugute kommen, sonst seien sie sinnlos. Dringenden Handlungsbedarf sieht er beim Kindergarten in Freudenberg, im Wahlkampfflyer spricht er von einem Neubau.

Einen hohen Stellenwert soll weiter die Unterstützung der Vereine und des Ehrenamts haben. Für die Feuerwehr entsteht gerade ein neues Gerätehaus, auch bei den Ortsfeuerwehren soll es eine moderne Lösung geben.

Mehr Beteiligung

»Was man immer besser machen kann, ist das Thema Bürgerbeteiligung. Man darf nicht nur nach Einzelstimmungen gucken.« Formate wie »Mobiles Rathaus« und »der Bürgermeister informiert« sollen erhalten bleiben, die Verwaltung soll mehr Angebote digitalisieren. Und: »Eine Herzensangelegenheit ist für mich ein zentrales Beschwerdemanagement, das direkt an meine Person angegliedert ist. Heute gibt es sehr viele verschiedene Wege für Bürger, kleine und große Probleme mitzuteilen.« Das alles soll an einem Ort zusammenlaufen. Denkbar wäre auch, eine Mängelmelder-App wie in Wertheim einzuführen, sagt Henning auf Nachfrage. »Nach der Wahl werden wir uns zeitnah zusammensetzen - wenn ich gewählt werden sollte.«

Blog zur Bürgermeisterwahl: www.main-echo.de/freudenberg