Kunst schaffen in inspirierender Umgebung

Zur Person: Helmut Anton Zirkelbach und Manfred Bodenhöfer

Seit annähernd 20 Jahren kommen die Dozenten Helmut Anton Zirkelbach und Manfred Bodenhöfer nach Bronnbach und vermitteln den Kursteilnehmern die "Faszination Tiefdruck".

Zirkelbach wurde 1962 in Schorndorf geboren und ist bereits seit 1985 als freischaffender Bildender Künstler tätig. Seien ersten Erfahrungen mit der Radierung hatte er 1991, und er sagt: "Auch nach 30 Jahren ist die Fülle an Herausforderungen vom Widerstand des Materials über die Vielfalt der Arbeitsverfahren bis zu den Unwägbarkeiten chemischer und physikalischer Prozesse immer noch faszinierend für mich."

Der Künstler, der inzwischen sein Atelier in Engstingen auf der Schwäbischen Alb hat, ist Mitglied im Verband Bildender Künstler und Künstlerinnen Württemberg, im Künstlerbund Tübingen und der Galerie Pupille in Reutlingen. Er vermittelt sein Wissen neben dem Kloster Bronnbach regelmäßig in Kursen, unter anderem an den Kunstakademien in Esslingen und Gerlingen oder im Albgut in Münsingen und in der Fabrik am See in Gaienhofen am Bodensee.

Manfred Bodenhöfer wurde 1949 in Stuttgart geboren, und nach Abschluss der Volksschule Rohracker erlernte er den Beruf des Malers und Lackierers. Der Künstler legte 1972 die Meisterprüfung ab und besuchte anschließend die Höhere Fachschule für Farbe und Gestaltung. Er ist Dozent an der Akademie für zeitgenössische Kunst, an den Kunstakademien Gerlingen und Esslingen und leitet die Zeichenklasse "Schule des Sehens" an der Kunstschule Unteres Remstal. "Malen und Zeichnen ist für mich ein fundamentales Bedürfnis, meine Gefühle und Neugier allem Lebendigen gegenüber auszudrücken", sagt das Mitglied in der Künstlergruppe "Kunst vor Ort" in Stuttgart. (riff)