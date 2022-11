Kunst­diebstahl im Klos­ter Bronn­bach: Die Geschichte hinter der Tat

Fotokunst und Pedelec gestohlen

Wertheim-Bronnbach 04.11.2022 - 17:00 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Andreas Gravius zeigt die kahlen Wände im Hotel Kloster Bronnbach. Hier hingen 14 Bilder, die im Juli gestohlen wurden.

Die Bilder des Fotokünstlers Hady Khandani hingen seit März 2019 in den Eingangsräumen und im ersten Obergeschoss des Hotels. Bei der Eröffnung der Ausstellung sagte Hotelier Andreas Gravius, dass er sich wünsche, "dass die Gäste stehen bleiben, weil sie begeistert sind von der außergewöhnlichen Fotokunst". Begeistert war aber offenbar auch der Dieb, der die 14 Bilder einfach mitnahm.

Unser Medienhaus hat mit dem Hotelier, dem ermittelnden Polizisten und dem Fotografen über den außergewöhnlichen Diebstahl gesprochen.

Der Hotelier

Hotelier Andreas Gravius steht bei der Ausstellungseröffnung im März 2019 vor dem Bild "Los Roques Archipelago - Venezuela".

Andreas Gravius, der mit seiner Familie das Hotel Kloster Bronnbach betreibt, erfuhr am Morgen des 14. Juli, dass ein Hotelgast sein teures Pedelec vermisst. "Bronnbach verliert nichts", sei sein erster Gedanke gewesen, erzählt der 44-Jährige. Er vermutete, dass jemand das Fahrrad weggestellt hatte, weil es im Weg stand, und dass es wieder auftauchen würde.

Doch als dann auch das Fehlen aller 14 Bilder der Fotoausstellung entdeckt wurde, vermutete der Hotelier einen Gelegenheitsdiebstahl daginter. Diese These erhärtete sich, weil der Wachmann des benachbarten Fraunhofer-Instituts und der Hausmeister einen weißen Kleinlaster mit auswärtigem Kennzeichen auf dem Parkplatz hinter dem Hotel gesehen hatten.

Vor etwa drei Monaten wurden aus dem Bursariat (Hotel) in Bronnbach die 14 Fotos von Hady Khandani gestohlen

Da die Besitzerin ihr Pedelec zwar abgeschlossen, aber nirgendwo angeschlossen hatte, war es dem Dieb ein Leichtes, das Rad relativ schnell wegzutragen und einzuladen. Der Dieb könne außerdem hinter einem Gast ins Hotel gelangt sein, wo er die Bilder in den Gängen gesehen und mitgenommen habe, spekuliert Gravius. Einbruchsspuren gab es keine. Die Bilder, die der Künstler kostenlos zur Verfügung gestellt hatte, waren nicht versichert. Es seien ganz besondere Fotos gewesen, die immer wieder bestaunt worden seien, berichtet der Hotelier.

Die Diebstähle wurden beim zuständigen Polizeirevier Wertheim angezeigt. "Wir werden auf dem Schaden, der durch den Diebstahl der Bilder entstanden ist, sitzen bleiben", befürchtet Gravius. Dem Fotografen will der Bronnbacher Hotelier den Schaden ersetzen und den Kontakt weiter aufrecht erhalten. Die beiden planen bereits eine neue Ausstellung.

Der ermittelnde Polizeibeamte

Polizeihauptkommissar Daniel Zauner vom Wertheimer Polizeirevier ermittelte wegen der beiden Diebstähle in Bronnbach. Zur fraglichen Zeit sei ein Handy im W-Lan des Hotels eingeloggt gewesen. Über die ermittelten Daten habe man den Besitzer des Handys jedoch nicht feststellen können. Die Auswertung der Funkmasten-Daten hätte über die Staatsanwaltschaft von einem Richter angeordnet werden müssen. Dafür seien die rechtlichen Voraussetzungen aber nicht gegeben gewesen, erläutert der Polizeibeamte. Außerdem sei nicht 100-prozentig sicher, dass es das Handy des Diebes gewesen sei.

Das Pedelec war zwar abgeschlossen, aber nicht an ein Objekt angeschlossen, was Zauner generell dringend empfiehlt. Der Dieb konnte das Fahrrad also problemlos wegtragen. Die Bilder konnte er einfach abhängen. Fahrrad und Bilder hätten sich im Hotelgebäude befunden, weshalb Zauner einen besonders schweren Fall des Diebstahls annimmt. Da es derzeit keinerlei Anhaltspunkte gebe, wie der Dieb in das Hotel gelangte, sei der Fall strafrechtlich schwierig. Die Festlegung sei im Zweifelsfall Aufgabe eines Juristen.

Vor etwa drei Monaten wurden aus dem Bursariat (Hotel) in Bronnbach die 14 Fotos von Hady Khandani gestohlen

Die digitalen Bilder hat der Fotograf inzwischen der Polizei übermittelt. Sie wurden mit einer Beschreibung an das Landeskriminalamt Baden-Württemberg geschickt, das sie beim Bundeskriminalamt in eine Kunst-Sachfahndungsdatei einstellt, sagt Zauner. Über diese können die Bilder dann bei einem Fund anhand der Beschreibung identifiziert werden, so der Beamte.

Der Fotograf

14 Bilder des Fotografen Hady Khandani sind in Bronnbach gestohlen worden.

Hady Khandani ist Flugkapitän und Fotograf. Er lebt seit 2005 mit seiner Familie im nordrhein-westfälischen Troisdorf. Die 14 Bilder stammen aus der Serie Geo Art, die man auch auf seiner Internetseite hadyphoto.com findet. Sie sind 75 mal 50 Zentimeter groß, auf Aluminiumplatten aufgezogen und laminiert. Die Aufnahmen sind meist auf Langstreckenflügen mit Passagiermaschinen rund um den ganzen Erdball entstanden.

"Ich bin dankbar dafür, diese außergewöhnlichen Momente erleben zu dürfen", sagt Khandani. Es gebe ruhige Momente, in denen man gefahrlos fotografieren könne. Aus neun- bis zwölftausend Metern Höhe zeigt der Fotograf, wie er selbst sagt, die "filigrane Schönheit unseres Planeten". Dazu benötigt er perfekte Umweltbedingungen, denn am Computer wird später nur der Grauschleier entfernt, der durch die Flugzeugscheiben und die kilometerdicke Luftschicht entsteht.

Vor etwa drei Monaten wurden aus dem Bursariat (Hotel) in Bronnbach die 14 Fotos von Hady Khandani gestohlen

In Bronnbach gezeigt wurden unter anderem der Hindukusch in Afghanistan, bizarre Flussläufe in Griechenland, die Dünen der Sahara, südamerikanische Archipele und landwirtschaftlich geprägte Strukturen in Deutschland. Voller Ironie sagt Khandani, dass er es wohl als Ehre betrachten müsse, dass jemand so ein Risiko eingehe und seine Bilder stehle.

Andreas Gravius wird ihm den Schaden ersetzen. Als Materialwert nennt Khandani 2.200 Euro, den Verkaufswert beziffert er auf knapp 4.000 Euro. Die beiden Männer, die sich bisher noch nicht persönlich kennen, haben schon ausgemacht, dass eine neue Fotoserie im Hotel ausgestellt wird.

Vor etwa drei Monaten wurden aus dem Bursariat (Hotel) in Bronnbach die 14 Fotos von Hady Khandani gestohlen

Khandani überlegt, auf Einladung der Pächterfamilie mit seiner Frau und seinen beiden Kindern nach Bronnbach zu kommen. "Dann sehe ich, wo meine Bilder waren und sein werden", sagt der 50-Jährige. Ob er sich vorstellen kann, Kloster Bronnbach aus dem Flugzeug zu fotografieren, fragen wir zum Abschluss des Gespräches, auf dem Weg von oder nach Frankfurt vielleicht. Hady Khandani will das prüfen.

Die Aussicht, die der fotografierende Pilot vom Cockpit aus hat, ist fantastisch. Den Dieb und seine Beute zu finden, ist dagegen weniger aussichtsreich.

Petra Folger-Schwab

Vor etwa drei Monaten wurden aus dem Bursariat (Hotel) in Bronnbach die 14 Fotos von Hady Khandani gestohlen

Hintergrund: Diebstahl oder Raub? Was ist der Unterschied zwischen einfachem Diebstahl, schwerem Diebstahl und Raub? Das Strafgesetzbuch (StGB) gibt darüber Auskunft. Laut Paragraf 242 begeht jemand einen Diebstahl, wenn er "eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen". In Paragraf 243 geht es um besonders schweren Diebstahl. Hier gibt es sieben Regelbeispiele. Auch der Wert des Diebesgutes spielt dabei eine Rolle. Beispiel Nr. 2 besagt etwa, dass das Diebesgut durch eine Schutzvorrichtung gegen Wegnahme gesichert gewesen sein muss. Das ist bei dem Pedelec, das in Bronnbach gestohlen wurde, strittig. Es war zwar abgeschlossen, aber nirgends angekettet. Beispiel Nr. 5 nennt den "Diebstahl aus allgemein zugänglichen Sammlungen". Das könnte im Bronnbacher Fall des Kunstdiebstahls für die im Hotel aufgehängten Bilder zutreffen, denn sie waren "öffentlich ausgestellt". Paragraf 249 beschreibt den Straftatbestand Raub als das Wegnehmen einer fremden, beweglichen Sache mit "Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben". (pefs)