Wertheimer Kulturszene lebt wieder auf

Programm des Vereins Convenartis steht dieses Mal unter dem Motto »Vogelwild«

Wertheim 12.09.2022 - 12:46 Uhr 3 Min.

Der Convenartis Kleinkunstkeller wird fit gemacht für das Programm des zweiten Halbjahrs 2022. Über das vogelwilde Programm freuen sich die Vorstandsmitglieder Bernadette Latka, Nadine Schmid und Walter Hörnig. Foto: Birger-Daniel Grein

Es werde ein bunt gemischtes, teilweise schräges Programm geben, versprach er. Das Team von Convenartis wolle immer Künstler entdecken, die unter dem Radar der allgemeinen Medialität liegen. Dies sei wieder gelungen beispielsweise mit der Band Strömkarlen, die am 17. September im Convenartiskeller »Songs from the North« spielen wird. Die Musiker aus Norddeutschland hätten bisher fünf CDs veröffentlicht. Sie verbinde nordische Folk-Musik gerne mit anderen Elementen. »Das macht es spannend und ist ganz anders als andere Folkbands«, so Hörnig.

Leider erneut entfallen müsse der Auftritt der Busch Company am 1. Oktober, da diese wegen einer TV-Produktion verhindert sei. Man habe die Band bereits drei Mal eingeplant, und jedes Mal habe der Auftritt wegen äußerer Umstände ausfallen müssen, bedauerte er.

Neu: Local Heroes

Neu im Programm ist die Reihe der Local Heroes. Mit ihr will man einen Anstoß für die Musik- und Kulturszene in Wertheim und Umgebung bieten sowie Talenten ohne Bühnenerfahrung eine Premiere ermöglichen. In der Region gebe es viele Künstler, die außer bei Festen kaum Auftrittsmöglichkeiten hätten.

Das Convenartis biete diesen nun die Möglichkeit für Auftritte, in denen ihre Musik und Kunst im Mittelpunkt stehen. Den Anfang der Local Heroes-Reihe macht am 15. Oktober die Band Free Spirit mit einem extra Convenartis-Programm. Der Keller ist dabei nicht bestuhlt. »Bewegung ist erwünscht«, so Hörnig.

Ebenso im Oktober feiert die junge Kooperation zwischen Convenartis und Kloster Bronnbach Premiere. Am 22. Oktober erleben die Zuschauer im Bernhardsaal des Klosters Jennerwein. Dabei handelt es sich um eine szenische Lesung, in die vogelwilde Blechblasmusik des Ensembles of Passau eingebunden wird. Vorgetragen wird das bayerische Live-Hörspiel der professionellen Schauspieler Heinz-Josef Braun, Stefan Murr und Johanna Bittenbinder. Braun sei beispielsweise durch Rollen bei Tatort und demn Film »Wer früher stirbt, ist länger tot«, bekannt, ist von Hörnig zu erfahren.

Quiz am 29. Oktober

Am 29. Oktober kommen Quizshowfans wieder voll auf ihre Kosten. In der Aula Alte Steige veranstaltet das Convenartis die zweite Auflage des Kellerquiz. Man habe bereits beim ersten Mal eine tolle Resonanz bekommen, nun werde der Abend noch kurzweiliger.

Diesmal werden vier Teams mit je drei Mitspielern antreten. Die Kandidaten kommen aus Politik, Wirtschaft, Stadtverwaltung und Kultur. Unter ihnen sind Landrat Christoph Schauder und Künstler Professor Ottmar Hörl.

Moderiert wird der Quizabend von Hörnig, Monika Schaupp (Archivverbund Bronnbach), Burg- und Innenstadtmanager Christian Schlager, Tarek Nasser vom Nabu Wertheim, Volker Mohr (Leiter Ordnungsamt Wertheim) und Elke Schwarzer von Willkommen in Wertheim. Sie werden viele Quizfragen im Gepäck haben. Außerdem werden besondere Gäste auf der Bühne erwartet.

Der Eintritt für die Zuschauer ist frei. Sie haben zudem die Möglichkeit, mitzuraten und dabei auch etwas zu gewinnen. Das Kellerquiz findet wieder für den guten Zweck statt. »Es geht außerdem wieder um die Vernetzung der Vereine und Organisationen«, ergänzte die zweite Convenartis-Vorsitzende Nadine Schmid.

Am 11. November widmet sich das Duo Kling/Schaub im Keller dem ewigen Fanstreit »Beatles versus Stones«. Die Songs der beiden scheinbaren Rivalen werden am Abend mit Kreativität und Augenzwinkern auseinandergenommen und neu zusammengesetzt.

Zum Abschluss des zweiten Halbjahresprogramms gibt es klassisches Kabarett. Inka Meyer zeigt im Gewölbekeller am 26. November ihr Programm »Zurück in die Zugluft.«

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Aktivitäten des Vereins Convenartis Wertheim Dem Convenartis-Verein gehören aktuell rund 100 Mitglieder an, davon wirken etwa 30 aktiv in verschiedenen Bereichen mit. Weitere Helfer sind stets willkommen. Seit April finden die Veranstaltungen wieder im Gewölbekeller in der Mühlenstraße statt. Zuvor musste man pandemiebedingt auf die Aula Alte Steige ausweichen. Die Verantwortlichen freuen sich, dass man nun wieder im Keller spielen kann. Zum einen sei die Atmosphäre dort schöner, zum anderen sei auch der Aufwand für die Ehrenamtlichen geringer als in der Aula, erklärten die beiden Vorsitzenden Bernadette Latka und Nadine Schmid. Sie erklärten, man plane nach dem Prinzip Hoffnung und gehe davon aus, den Keller auch im Winter nutzen zu können. Bereits in Vorbereitung ist auch das Programm für 2023. Es soll ein abwechslungsreiches Programm werden, bei dem Musik ein stärkeres Standbein bekommt. Das Programm wird weiter ausgebaut, auch in Zusammenarbeit mit anderen Kulturschaffenden der Region und eventuell weiteren Theatergruppen. Ziel ist es, gemeinsam Kultur nach vorne zu bringen, da es Kleinkunstbühnen laut den Convenartisverantwortlichen aktuell schwer haben. Weiter aktiv sind auch die Gewölbeschreiber des Vereins. Die aktuell sechs aktiven Schreiber treffen sich regelmäßig, um ihre eigenen Texte vorzustellen. Es soll auch wieder öffentliche Lesungen geben. Zeitnah beginnen werden die Proben der 14 Gewölbegaukler (Theatergruppe des Vereins) mit einem neuen Stück für Erwachsene. Ende April 2023 werden sie das Theater "Die Spielverderber oder das Erbe der Narren" von Michael Ende aufführen. (bdg)