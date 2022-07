Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kulinarisches Ferienprogramm

MAIN-TAUBER-KREIS. 24.07.2022 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Wie die Pressestelle des Landratsamts Main-Tauber-Kreis meldet, heißt es am Dienstag, 2., und Mittwoch, 3. August, jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr »Backe, backe, Kuchen!«.

Es handelt sich um zwei Kurse mit identischem Programm. Gemeinsam werden die Backöfen erobert, verschiedene Teige hergestellt und diese zu leckeren Backwaren verarbeitet. Am Ende dürfen die Teilnehmer alles verkosten. Naschkatzen und Schleckermäuler kommen dabei voll und ganz auf ihre Kosten. Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Bad Mergentheim angeboten.

Am Dienstag, 9. August, von 9.30 bis 12.30 Uhr findet der Workshop »Bunte Sommergrüße aus der Küche« statt. Mit den bunten Zutaten des Sommers werden leckere Gerichte gezaubert. Gemeinsames Kochen und viel Genuss erwarten die Kinder und Jugendlichen in diesem Kurs. Auch für Erfrischungen ist gesorgt.

An den Kursen können Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren teilnehmen. Für den Workshop sind eine Schürze, ein Haargummi bei langem Haar, Behälter für Kostproben und ein Teilnehmerbeitrag mitzubringen. Eine Anmeldung bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin ist erforderlich und wird per E-Mail an LWA-veranstaltung@main-tauber-kreis.de (Betreff: Ferienprogramm) oder unter Tel. 07931 4827 6307 beim Landwirtschaftsamt Main-Tauber-Kreis entgegengenommen.

el