In Külsheim entsteht eine Flüchtlingsunterkunft für 120 Menschen

Bürgermeister spricht von "Riesen-Herausforderung"

Külsheim 23.02.2023 - 15:11 Uhr 1 Min.

Ein Kasernengebäude in Külsheim wurde vom Landkreis angemietet und wird derzeit mit Hochdruck für die Aufnahme von 120 Flüchtlingen hergerichtet.

Zwei Heizungen müssen eingebaut, Strom- und Wasserinstallationen überprüft werden. Später sollen hier mal 120 Menschen untergebracht werden. Die Zeit drängt, die Handwerker schieben Sonderschichten. "Die sind aktuell dauernd da", sagt Bürgermeister Thomas Schreglmann. Die Gemeinde hat das Gebäude für mehrere Jahre an den Main-Tauber-Kreis vermietet. Ursprünglich hatte der Landkreis die Immobilie kaufen wollen. Nun vermietet die Stadt Külsheim: Sie will die Kontrolle über die Zukunft ihres Gewerbegebiets behalten.

Wo Schul- und Kita-Plätze?

Schreglmann sieht in der Aufnahme von 120 Menschen eine "Riesen-Herausforderung". Dabei ist der Verwaltungschef Flüchtlinge in seiner Gemeinde gewohnt: Seit vielen Jahren gibt es eine Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises in der Hans-Weisbach-Straße, Familien leben derzeit dort mit etwa 25 Kindern. In einem Kasernenblock hat die Stadt Wohnungen für Menschen in der Anschlussunterbringung hergerichtet. Schreglmann rechnet damit, dass die neue Unterkunft nicht vor Sommer belegt werden wird. "Aber wenn 120 Leute kommen, dann rechnen wir mit 30 Schul- und 30 Kita-Kindern. Unsere Kapazitäten sind jetzt schon am Limit", sagt der Rathauschef, der mit dem Schulamt in Verhandlungen steht. Doch selbst wenn mehr Stellen und Räumlichkeiten genehmigt würden, fragt er sich, woher das Fachpersonal kommen soll. Er erwartet, dass der Landkreis zumindest für die Unterkunft die nötigen Mitarbeiter stellt.

Ein ehrenamtlicher Helferkreis in Külsheim besteht schon seit zehn Jahren. Doch die Corona-Pandemie und das Alter hat Ehrenamtliche gekostet. Ein harter Kern, vier bis fünf Leute, sind noch übrig. Zu ihnen gehört Carola Väth. "Gedanken müssen wir uns schon machen, ob wir das noch schaffen", sagt sie. "Wenn die neue Unterkunft bezogen wird, bräuchten wir dafür eine eigene Gruppe." Väth weiß, wie viel Zeit für die Unterstützung der Flüchtlinge nötig ist, viele derer, die jetzt in Arbeit sind, haben der Külsheimerin und ihren Mitstreitern viel zu verdanken. "Zuletzt hatten wir einen jungen Mann, ein christlicher Iraker, der eine Pflegeausbildung machen wollte. Bis wir die Sondergenehmigung hatten, mussten wir uns an sechs verschiedene Behörden und das Konsulat in Frankfurt wenden. Eine bittere Erfahrung." Auch jetzt lässt Väth nicht nach, gibt Sprachunterricht für Frauen aus sechs Nationen. Aber die 120 Neuankömmlinge? "Ohne zusätzliche Helfer können wir das nicht stemmen", sagt die engagierte Ehrenamtliche.

Schreglmann ist klar, dass seine Stadt die Herausforderung erneut anpacken muss. Es kämen Leute aus blutigen Konflikten, denen könne man Hilfe schlecht verweigern. Und aufgrund ihres Schicksals wolle er mit ihnen gewiss nicht tauschen.

Matthias Schätte