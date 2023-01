Külsheims Brunnenputzer außer Rand und Band

Fasching: Fastnachtsorden sieht in diesem Jahr ganz anders aus - Einige Fastnachter am Samstag ausgezeichnet

Külsheim 29.01.2023 - 22:48 Uhr 3 Min.

Kostüm des Abends bei den Külsheimer Brunnenputzern: der Harlekin mit einem der wohl buntesten Kostüme, getragen und präsentiert von Lena Reinhart. Foto: Michael Geringhoff Coole Typen, die "Freggling". Foto: Michael Geringhoff Keine Feier ohne Garde. Das handhaben auch die Külsheimer Brunnenputzer in ihren Prunksitzungen so. Foto: Michael Geringhoff Ein Potpourri: Beim Friseur kriegt jeder sein Fett weg. Foto: Michael Geringhoff

»Ich kann Euch gar nicht sagen, wie sehr mir das gefehlt hat - alle wollen wieder, alle wollen wieder fröhlich sein«, sagte er nach dem sehenswerten Sitzungsauftakt durch Alicia Betzel und Charlotte von Knebesdorf-Brenkenhoff.

Der Countdown läuft

Dann noch einmal von Zehn auf Null rückwärts gezählt, kleine Feuerfontäne, und ab ging die närrische Post. Leute, die man unbedingt kennen musste, waren dabei Prinzessin Gloria I. »von der tanzenden Puderdose«, Prinz Lukas I. »das musikalische Seepferdchen der FG« und vielleicht auch noch Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann. Bei ihm stellte sich wie immer die Frage: »Was trägt er dieses Mal?« Modeikonisch stilsicher kombinierte der Bürgermeister ein sackartiges Nachthemd mit einer gestreiften Bommelmütze, dazu farblich abgestimmte grobe Wollsocken und sündig nachtschwarze Birkenstocksandalen. Die andere drängende Frage: Und was trägt er drunter? - Der interessierten Öffentlichkeit blieben hier nur Spekulationen.

Keine Fragen blieben hingegen beim Auftritt der Brunnenpuzter-Minis offen. Für das absolute Gros der Kleinen ab fünf Jahren war es der erste Faschingsauftritt überhaupt - und er war super.

Zu den klassischen Sitzungsregularien gehört auch die Vorstellung des Fastnachtsordens. Der sieht in diesem Jahr anders aus als sonst. Es handelt sich um ein geschwungenes »G«. Der Buchstabe am Band soll die Verabschiedung sein für 2-G, 3-G und eine insgesamt G-rauenvolle Zeit. Auch dazu gehört die Vereidigung der Gäste, darauf, unberechtigten Frohsinn in die Welt zu tragen. Is »gebongt«.

Fixpunkt jeglicher Narrensitzung sind die Garden - Kindergarde, Juniorengarde, Prinzengarde. Ehedem ein Hingucker und choreografisch-technisch makellos, leuchteten in diesem Jahr die brandneuen Uniformen besonders hell. Ein anderes Tanz-Kaliber waren die Heeschter Berkediebe vom Hainstädter Trachtenverein. Die Jungs haben mit Kraft, Mut und gewagten Flugeinlagen die harte Seite des Tanzes gezeigt - Mördertypen und eine Mördershow.

Geld und Frauen

Ebenfalls Knallerkerle sind die einheimischen »Freggling«. Die zwei Külsheimer Jungs haben sich als Jungbüttenredner so ihre Gedanken zur Verbindung von Geld und Frauen gemacht, über Veganer, Fitness und Smoothies aus Kopfsalat sinniert und dann haben sie sich beim Tanzen halb nackig gemacht. Die Frauen im Saal haben es mit Wohlwollen und Gejohle aufgenommen.

Die »Freggling« sind lässige Typen: frei und zügig und sicher auch in der kommenden Session wieder dabei. Schon immer dabei ist die Brandwache vom Abbedool. In teils finsteren Moritaten ging es da um Gott und die Welt, um Fußball und Bestechung, umstrittene lokale Bauprojekte und um eine, im Nachhinein vielleicht eher als nicht rechtskonform einzustufende, ausgedehnte Baumfällung im Auftrag des Bürgermeisters.

Den Soundtrack dazu lieferte die Schlagersängerin Alexandra mit: »Mein Freund, der Baum, ist tot«. Beim sehenswerten Potpourri aus dem Friseursalon hat so ziemlich jeder sein Fett abgekriegt, ebenso in der Bütt bei Rudi Füger und Bernhard Wölfelschneider. Dann kamen noch das Männerballett, Wolfgang König, mehr Showtanz, und irgendwie war es ja auch schon ganz schön spät. Draußen jedenfalls finstere Nacht - weil die Stadt ja am Laternenstrom spart.

In der zweiten Prunksitzung am Samstag wurden auch Külsheimer Fastnachter geehrt, verdiente, sehr verdiente und solche, ohne die es gar nicht geht. Zu Letzteren gehört sicher Ulrike Adelmann. Mit auf der Liste stehen: Velia Weber, Dieter Zirkelbach, Hans Seubert, Jürgen Thoma, Bernhard Wölfelschneider und Rudi Füger.

MICHAEL GERINGHOFF

Mitwirkende bei der FG Külsheimer Brunnenputzer 2023 Präsident: Alexander Difloe´ Vizepräsidentin: Simone Hauck Elferräte: Dieter Zirkelbach, Janine Kaserer, Rebecca Nahm, Ralf Dorbath, Christoph Goldschmitt, Eric Bohnet, Maren Reinhart, Salina Keller, Reimund Imhof, Ulrich Pahl, Carolin Düll, Hubert Düll, Detlev Meixner, Michael Adelmann, Werner Mai. Mundschenk: Marcel Hauck, Martin Reinhart, Carola Schade, Manuel Difloe´ Prinzenpaar: Gloria Keller, Lukas Schwarz Tanzgruppen Minis: Ina Heck, Mia Fertig, Luna Heilmann, Luisa Füger, Mathilda Ries, Madita Nahm, Nela Koprowski, Mira Sendelbach, Lina Engert, Salome Brauner, Nele Heilmann, Tessa Fertig, Hedda Jahn,. Edda Nahm Trainerinnen: Annabel Füger, Marie Grein Kindergarde: Pauline Ries, Marie Erbacher, Luisa Wölfelschneider, Lena Nehmiz, Marla Schmitt, Sara Seitz, Marie-Loren Arnold, Leonie Erbacher, Charlotte Ries, Lea Heck, Hannah Hildenbrand, Emma Grimm, Mia Sophie Würzberger, Sophie Weidner, Nora Adelmann, Svenja Hepp Trainerinnen: Luise Adelmann, Mathilda Hamann Juniorengarde: Emma Wohlfahrt, Selina Hasenfuß, Finja Pahl, Leonie Reinhart, Emilia Grimm, Emelie Heußlein, Lara Adelmann, Johanna Düll, Marie Schreck, Emma Pahl, Hannah Mildenberger, Lisa Adelmann, Sophie Weber, Alisia Grimm Trainerinnen: Emilia Bohnet, Josefine Hamann, Julia Thum Prinzengarde: Natalie Lange, Luise Adelmann, Sara Kuhn, Mathilda Hamann, Lara Frank, Emma Engert, Anna-Marlen Seitz, Kiara Gaab, Antonia Pahl (krank) Trainerinnen: Natalie Lange, Nina Dosch, Julia Füger Schautanz: Alisia Grimm, Annabel Füger, Celina Lentz, Charlotte von Knobelsdorff, Emelie Heußlein, Emilia Bohnet, Emilia Grimm, Emma Pahl, Emma Wohlfarth, Finja Pahl, Hannah Mildenberger, Johanna Düll, Josefine Hamann, Julia Thum, Lara Adelmann, Lara Schreglmann, Leonie Reinhart, Lisa Adelmann, Luise Adelmann, Marie Grein, Marie Schreck, Mathilda Hamann, Melanie Arnold, Natalie Lange, Nina Zeitler, Oskar Bohnet, Pauline Hamann, Selina Hasenfuß, Sophie Weber, Theresa Hübner Sprechrolle: Antonia Pahl Trainerinnen: Alicia Betzel, Lina Betzel, Sophia Pahl Männerballett: Andreas Höfert, Jan Bundschuh, Janis Behringer, Florian Wolpert, Andreas Diefenthaler, Manel Meixner, Andreas Zeh, Florian Adelmann, Christian Blatz, Jonas Kreutzmeier, Maxi Lüdicke, Lukas Schwarz Trainerinnen: Salina Keller, Gloria Keller Männerballett der FG Heeschter Berkediebe, Trainerinnen: Michaela Büchler, Diana Schwarz-Berberich Bütt, Sketche, Gesang, Ortsgeschehen Die Freggling: Oskar Bohnet, Leonhard Zeh Büttenrede: Wolfgang König (Höpfemer Schnapsbrenner) Bütt: Rudi Füger, Bernhard Wölfelschneider Potpourri (Ortsgeschehen): Ulli und Michael Adelmann, Kathrin, Eric und Oskar Bohnet Brandwache vom Abbedool: Christoph Wolpert, Peter Betzel, Alfred Bauch, Christoph Goldschmitt, Oliver Wiesemann, Michael Schmitt, Paul Wolpert, Matthias Zeh Technik: Jürgen Thoma, Torsten Nahm, Tobias Bischof, Cornel Schreck, Stephan Lange, Andre Imhof, Thorsten Kanning Fotograph: Thomas Hilpert Einlass: Thomas Ries, Roland Hilpert Abendkasse: Janine Kaserer, Bertram Grein (Origina-Pressemitteilung der FG Külsheimer Brunnenputzer)