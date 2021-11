Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Külsheimer Weihnachtsmarkt muss ausfallen

Corona: Veranstaltendes Frauenforum und Gemeinderat sagen wegen steigender Inzidenzwerte ab

Angesichts der exponentiell steigenden Inzidenzen und der zu erwartenden Menschenansammlungen hat sich das Frauenforum, unterstützt vom Kreuzwertheimer Gemeinderat, entschieden, den Weihnachtsmarkt für dieses Jahr abzusagen.

Da die größte Gefahr für eine Ansteckung in geschlossenen Räumen oder innerhalb von Menschenansammlungen bestehe, habe sich der Gemeinderat entschlossen, den Neujahrsempfang abzusagen. Wie geplant stattfinden soll dagegen die Veranstaltung am Volkstrauertag, gab der Bürgermeister bekannt.

Er betrachte zudem Weihnachtsfeiern von Firmen und ähnliche Veranstaltungen ausgesprochen kritisch.

Andere Situation

Am längsten wurde in dem Gremium über den Weihnachtsmarkt diskutiert. Vor zwei Wochen hätten sich die Standbetreiber und die Organisatoren getroffen, und man habe beschlossen, den Markt zu veranstalten. »Damals waren allerdings die Inzidenzzahlen bei weitem nicht so hoch wie jetzt«, erklärte der Bürgermeister, der um ein Stimmungsbild aus dem Gemeinderat bat, auch wenn das Frauenforum als Veranstalter die Hauptverantwortung trage.

Die Ansichten waren sehr unterschiedlich. Einige meinten, dass man angesichts von 70.000 Zuschauern im Stadion und 2500 Besuchern bei Veranstaltungen in der Halle durchaus den überschaubaren Weihnachtsmarkt in Kreuzwertheim unter den 2 G- oder 3 G-Regeln ausrichten könne.

Dagegen hatten andere, an der Spitze Silvia Klee (SPD), die gleichzeitig Vorsitzende des Musizierkreises ist, große Bedenken. In einer Vorstandssitzung habe man sich nach langer Diskussion dafür ausgesprochen, den Markt abzusagen, berichtete sie.

In der Verantwortung

»Wir stehen als Veranstalter in der ersten Reihe und tragen letztlich die Verantwortung«, erklärte Margarete Glowienka (FWV), gleichzeitig Vorsitzende des Frauenforums.

Auch sie plädierte für eine Absage des Markts, weil man mit den wenigen ehrenamtlichen Kräften, die Einhaltung der Regeln und die Kontrolle nicht gewährleisten könne. Deshalb setzt auch sie sich für eine Absage ein und versprach gleichzeitig, dass das Frauenforum abweichend vom Zweijahres-Rhythmus eine Umsetzung der Veranstaltung im nächsten Jahr plane.

Bürgermeister Klaus Thoma und die Gemeinderäte lobten das Engagement des Frauenforums in den zurückliegenden Jahren und trugen die Entscheidung, die Margarete Glowienka bekannt gegeben hatte, bei einer Gegenstimme mit.

PETER RIFFENACH