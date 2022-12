Külsheimer Weihnachtsmarkt lockt Besucher rund um die Marienkapelle

Külsheim 04.12.2022 - 12:22 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Külsheimer Weihnachtsmarkt lockt Besucher rund um die Marienkapelle. Foto: Michael Geringhoff

Seit dem vergangenen Wochenende duftet es zwischen den verschiedenen Hütten und Buden wieder nach Glühwein und Gewürzen. Geöffnet ist der Markt auch am dritten Adventswochenende. Freitag und Samstag zwischen 18 und 21 Uhr, am Sonntag von 15 bis 20 Uhr. Musikalisch gerahmt wird der Markt durch den Musikverein und die Pater-Alois-Grimm-Schule, ein besonderes Extra dürften die Auftritte der Mundharmonikagruppe sein - Samstag und Sonntag ab 19 Uhr in der Katharinenkapelle. Zum Markt gehören die Hobbyausstellung im benachbarten Bürgertreff und traditionell auch die Puppenstube von Ingrid Haag. Im Alten Rathaus hat die Modelleisenbahn-AG der PAGS die Welt im Kleinen nachgebaut. Man kann die Modelle und Landschaften bestaunen, aber auch mitbauen und mitspielen. "Stargast" ist der Nikolaus. Er kommt am Sonntag, 11. Dezember, um 15.30 Uhr und beschenkt die Kinder mit Süßigkeiten, Nüssen und Mandarinen. Jene Kleinen, die dem Nikolaus ein Lied singen oder ein Gedicht vortragen, werden belohnt.

Michael Geringhoff