Külsheimer Verwaltung ergibt sich der Übermacht

Rathaussturm: Ausschließlich Frauen wehren am Donnerstag rund 250 hereinbrechende Eindringlinge Aug' in Aug' an der Pforte ab

Külsheim 16.02.2023 - 13:36 Uhr < 1 Min.

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann - hier in der Rüstung eines Amtsvorgängers - setzt schon Flugrost an. Foto: Michael Geringhoff Rathaussturm in Külsheim: Die Frauen haben am Donnerstag alle Hände voll zu tun, um die stürmende Menge abzuhalten. Foto: Michael Geringhoff

Die Herandrängenden kommen traditionell mit großem Motivwagen und reichlich Radau, fast sämtlich in Grün und Orange gewandet - das sind die Farben der Külsheimer Brunnenputzer. Für die widerstreitende Rathausbesatzung lautete das Motto Mittelalter. Entsprechend zünftig waren die blassen Knappen und Mägde aus den Amtsstuben ausstaffiert.

Aus sicherer Entfernung

Bemerkenswert dabei, dass es einzig Sache der Frauen war, die mit Macht hereinbrechenden Eindringlinge Aug' in Aug' an der Pforte abzuwehren. Die Herren vom Amt hatten diesen Teil der Erstürmung nur aus sicherer Entfernung beobachtet - so richtig ritterlich war das wohl nicht. Külsheims Bürgermeister Thomas Schregelmann lieferte sich vom Fenster seiner Amtsstube aus ein Wortgefecht mit den herandrängenden Narren. Gewandet war er in eine Ritterrüstung die seit Generationen den Schreibtisch des Bürgermeisters in dessen Amtsstube im Külsheimer Schloss bewacht.

Es habe der Hilfe zweier Kappen bedurft, das schwere Blechgewand anzulegen, sagte der amtierende Schulz. »Unbequem ist es auch, man kann sich kaum bewegen«.

Vom hohen Fenster aus schwang er, sachte Flugrost ansetzend, üble Reden, drohte den Widersachern mit dem Pranger und dass er die Kinder der Widerspenstigen in den Teilort Eiersheim verkaufen werde. »Wie im Mittelalter« lautete die Replik des Narrenvolkes.

Die Seele des Schulzen sei finster wie die nächtens zum Stromsparen verdunkelten Straßen der Stadt. Dann Bonbonwürfe, Sturm, Versöhnung, und schließlich großes Helau.

