Külsheimer treiben Windenergie-Ausbau voran

Gemeinderat: Bevorzugte Kooperationspartner für Anlage bei Steinbach sind Stadtwerk Külsheim und Stadtwerk Tauberfranken

Külsheim 07.03.2023 - 11:46 Uhr 4 Min.

Diese vier Windräder mit derzeit 78 Metern Nabenhöhe stehen zwischen Külsheim und Steinbach. Der Betreiber wird sie 2025 durch weit größere Anlagen mit 169 Metern Nabenhöhe ersetzen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, in eine sogenannte isolierte positive Planung einer neuen Anlage bei Steinbach einzusteigen. Foto (Archiv): Michael Geringhoff

Es geht um den Ausbau der Windenergie bei Steinbach. Nördlich des dortigen Gickelfelds, wo bereits eine gewaltige Solarenergieanlage entsteht, wollen die Projektierer sieben Windräder mit 170 Meter Rotordurchmesser und einer Gesamtbauhöhe von jeweils 250 Metern errichten.

Bis zu 7,2 Megawatt Leistung

Die Leistung pro Windrad könne bei bis zu 7,2 Megawatt liegen. Für Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann liegt das geringere Übel in der Flucht nach vorn. Jetzt Potenzialflächen anzubieten und sich aktiv an der Planung zu beteiligen, dabei auch eine Bürgerbeteiligung durchzusetzen, sei jetzt der richtige Weg, sagte Schreglmann. Wenn man zögere, werde der Regionalverband handeln und Flächen für Windenergie ausweisen, »die dann vielleicht ungünstig und nicht im Sinne der Stadt sind«, wie Schreglmann sagte.

Gutes Miteinander

ReVenton-Geschäftsführer Camillo Khadjavi betonte das gute Miteinander auch mit dem Kreis. Landrat Christoph Schauder ermuntere zu zügigem Vorgehen. »Her mit dem Antrag«, so habe Schauder gesagt. Die fragliche Fläche im Steinbacher Wald, nahe der bayerischen Landesgrenze, liegt dabei ausschließlich im Besitz des Kreuzwertheimer Fürstenhauses und umfasst 130 Hektar. Das sind 50 Prozent mehr als die Stadt Külsheim bislang als Vorranggebiet auszuweisen beabsichtigt hatte. Die Größe, die durchaus mehr Windräder zulasse, garantiere großzügigen Abstand zur Wohnbebauung, unterstrich Khadjavi.

Planerin Mariella Schubert ergänzte, dass der Regionalverband sich teilweise auch mit 800 Metern Abstand zufriedengebe. ReVenton und das Fürstenhaus böten 1000 Meter Abstand zu jeglicher Wohnbebauung - auch zu den Messhöfen.

Zu den Ortschaften Hundheim und Steinbach sei die Distanz noch einmal größer, betonte Schubert. Die Fläche sei absolut geeignet und weise laut dem Baden-Württembergischen Geo-Portal beste Windhöffigkeiten in der Luftschicht bei rund 160 Metern aus - das entspricht der Nabenhöhe der Anlagen.

Schonung des Wirtschaftswalds

Aktuell laufe die faunistische Kartierung, Schutzgebiete seien nicht betroffen, der Wirtschaftswald, in dem die Anlagen aufgestellt werden sollen, werde beim Bau geschont, sei allerdings bereits großflächig vom Käferfraß betroffen. Beim Wegebau im Wald setzte man zuvorderst auf den Schotterausbau bereits bestehender Trassen. »Es geht kein Wald verloren«, versprach Schubert.

Die geplanten Anlagen fußen demnach auf Betonfundamenten von lediglich dreieinhalb Metern Tiefe. Das enorme Eigengewicht der Windräder erlaube solch flache Fundamentierung. Die Masten bestünden zu zwei Dritteln aus Betonfertigteilen, das obere Drittel werde in Stahl ausgeführt, man setze ausschließlich auf erprobte Technik der bekannten Anbieter.

Der Standort zeichne sich des Weiteren durch eine gute Netzinfrastruktur zur Einspeisung des Stroms aus. Komme es zum Bau, werde künftig weit mehr Strom erzeugt als Külsheim verbrauche. Die Strommenge reiche auch für die weitreichenden Wasserstoffpläne der Wertheimer Stadtwerke.

In der Finanzierungsfrage stehe man bereits in gutem Kontakt mit den örtlichen Geldinstituten. Man werde eine Bürgerbeteiligung in der Finanzierung anbieten, die Bürger allgemein auch über geringe Strompreise beteiligen. Die blieben durch den Deal langfristig auf 20 oder 25 Jahre stabil, so stellte es Khadjavi in Aussicht. Die Stadt Külsheim könne zudem Einnahmen von rund 30.000 Euro je Windrad und Jahr erwarten, zudem für die Gewährung von Wege- und Trassenrechten.

Khadjavis bevorzugter Kooperationspartner werde das Stadtwerk Külsheim im Verbund mit dem Stadtwerk Tauberfranken sein. Wenig aussagekräftig war die von den Projektierern vorgestellte Visualisierung, die den Blick auf den Windpark aus verschiedenen Richtungen zeigen sollte. Da wird nachgebessert.

Es werde auch Material geben, das Aufschluss über zu erwartenden Schattenwurf und den sogenannten Diskoeffekt liefert. Der entsteht bei tief stehender Sonne, wenn die rotierenden Flügel von Windanlagen, das Sonnenlicht immer wieder kurzfristig blockieren. Das Votum des Külsheimer Gemeinderats war einstimmig. Grundsätzlich ist man bereit, in eine sogenannte isolierte positive Planung einzusteigen. Im zügigsten Fall könnten die Anlagen dann 2026 in Betrieb genommen werden. MICHAEL GERINGHOFF

GEMEINDERAT KÜLSHEIM IN KÜRZE

KÜLSHEIM. Auch diese Themen hat der Külsheimer Gemeinderat am Montagabend in der Festhalle behandelt:

?Stahlberghalle: Der von der Stadt Külsheim zu Sanierung und Umbau der Uissigheimer Stahlberghalle gestellte ELR-Förderantrag ist mit gut 530.000 Euro positiv beschieden worden. Auch beim Ausgleichsstock des Landes sind Mittel beantragt. Eine Zusage steht noch aus, wird aber vor den Sommerferien erwartet.

?Tierheim: Das Wertheimer Theodora Brand-Tierheim hat der Stadt Külsheim den Vertrag über die Aufnahme von Fundtieren gekündigt. Trotz mehrfacher Anfragen zu den Gründen und zu den Zahlen der aufgenommenen Fundtiere habe sich das Tierheim nicht zurückgemeldet, sagte Bürgermeister Thomas Schreglmann. Jetzt habe man einen Vertrag mit dem Tierschutzverein Würzburg geschlossen. Der Tierschutzverein bekommt eine Pauschale von 31 Cent je Einwohner. Guten Kontakt habe man auch zum Tauberbischofsheimer Tierheim. Derzeit fehle dem ein Domizil. Gemeinsam schaue man aktuell auf Külsheimer Gemarkung nach geeigneten Flächen und Gebäuden.

?Käferbefall: Im Uissigheimer Wald waren im vergangenen Jahr zahlreiche befallene Bäume entnommen worden, sogar Douglasien, die bislang als widerstandsfähig gegolten hatten. Es hat nicht geholfen. Mittlerweile sei auch der verbliebene Restbestand auf den fünf Hektar nicht mehr zu retten, und müsse gefällt werden, sagte Bürgermeister Schreglmann.?Funkmast: Die Firma O2 hat den Sendemast bei Steinbach auf den 5G-Standard aufgerüstet. Vor Jahren hatte es noch teils massiven Widerstand gegen den Ausbau gegeben – aktuell hört man nichts mehr davon.

??Bedarfsplanung: Vorgestellt ist die neue Bedarfsplanung für die sechs Külsheimer Kindertagesstätten. Der aktuelle Zuschussbedarf der Stadt liegt bei 1,2 Millionen Euro pro Jahr. Die eigentlichen Elternbeiträge machen lediglich gut 11 Prozent der Finanzierung aus. Das Land sieht 20 Prozent vor – ein Betrag, den die meisten Familien nicht stemmen könnten. Das aktuelle Platzangebot liegt bei 267 Betreuungsplätzen, und die werden auch künftig gebraucht, um den Rechtsanspruch der Eltern zu erfüllen. Aktuell werden 21 Flüchtlingskinder betreut, die Zahl dürfte mit der Aufnahme weiterer Ukrainischer Flüchtlingsfamilien zügig steigen. Die einst von Schließung bedrohten Kitas in Eiersheim und Uissigheim, sind zu wichtigen Stützen geworden, die Umbauten der katholischen und evangelischen Stadt-Kitas laufen, der Neubau der Kita Steinbach ist für 2024/25 geplant.

??Schöffen: Für die Jahre 2024 bis 2028 werden Schöffen für Amtsgerichtsverfahren gesucht. Für die Stadt Külsheim müssen drei Schöffen oder Schöffinnen benannt werden. Im April will der Stadtrat über die Liste abstimmen – Bewerbungen sind an die Stadtverwaltung zu richten.

??Ratsschreiber: Durch das Ausscheiden Kurt Krugs rückt der Bauamtsleiter Heiko Wolpert in die Position des Ratsschreibers für die Grundbucheinsichtsstelle auf. Moritz Weimann – ebenfalls Bauamt – wird sein Stellvertreter.

??Friedhof: Das Öffnen und Schließen der Gräber wird künftig teurer.

Der Bestatter hat der Gemeinde mitgeteilt, dass erhöhte Zulieferer- und Personalkosten ihn zur Anhebung der in diesem Bereich seit zwölf Jahren unveränderten Preise zwingen. Personalnot sorge auch dafür, dass er künftig keine Sargträger mehr werde stellen könne.

Der Gemeinderat hat die Satzung dementsprechend angepasst. In einer der kommenden nichtöffentlichen Sitzungen werden darüber hinaus die Preise der Rasengräber auf den Ratstisch kommen. Bislang ist nicht eines der Rasengräber verkauft worden. ?Ge