Oh­ne Ge­gen­stim­me und oh­ne grö­ße­re Dis­kus­sio­nen ver­ab­schie­de­te der Küls­hei­mer Ge­mein­de­rat in sei­ner Sit­zung am Mon­ta­g­a­bend den Haus­halt für das Jahr 2023. Bür­ger­meis­ter Tho­mas Sch­re­gl­mann ging in sei­ner Haus­halts­re­de nicht nur auf rei­ne Zah­len ein. Viel­mehr mach­te das Stad­t­ober­haupt deut­lich, wo in den Kom­mu­nen all­ge­mein »der Schuh drückt«.