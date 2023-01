Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Külsheimer Nachbarn streiten heftig

Amtsgericht: Verfahren vorläufig eingestellt

Wertheim 26.01.2023 - 11:56 Uhr 1 Min.

Ungewöhnlich: Sie sind auch brieflich festgehalten worden. Wohl im Glauben, dass das Schreiben dem Vermieter der streitenden Parteien vorgelegt werden soll, hatte eine Zeugin alles zu Papier gebracht. Das Schreiben landete schließlich bei der Polizei.

Jahrelanger Unfrieden

Schon seit Jahren leben die Parteien nicht gut nebeneinander. Immer wieder hatte es belastende Vorkommnisse gegeben und Anzeigen wegen Beleidigungen, einer Körperverletzung und falscher Verdächtigungen.

Nach der Einschätzung eines als Zeugen geladenen Polizisten ist ein 56-jähriger Nachbar die treibende Kraft hinter dem Zwist, der zu Lasten einer 44-jährigen Hausbewohnerin geht. Der nun Beklagte soll auch schon beim Arbeitgeber der Frau vorstellig geworden sein, um sie zu diskreditieren. Angekündigt habe er auch, dass die Konflikte erst dann ein Ende hätten, wenn die Frau aus dem Haus ausziehe.

»Es wurde alles immer wüster und bedrohlicher, der Zustand ist unhaltbar, das muss endlich aufhören«, sagte das Opfer bei Gericht. Grundlage der jetzigen Verhandlung war offenbar ein Gespräch auf einem Külsheimer Supermarktparkplatz. Der Beklagte hatte gegenüber einer Dritten die oben genannten abfälligen Äußerungen getan. Diese Frau hatte alles an die so Beschimpfte weitergetragen und es dann auch auf Papier festgehalten.

Vorwurf: Alkoholisiert

Jetzt war diese Frau Zeugin im Verfahren und das durchaus ungern. »Wenn ich gewusst hätte, dass das zur Polizei geht, dann hätte ich den Brief nicht geschrieben«, sagte sie in der Verhandlung am Mittwoch, bestätigte aber Art und Inhalt der Beleidigungen und ergänzte: Der jetzt Angeklagte habe zu dem Zeitpunkt nach Alkohol gerochen.

Laut dem Beklagten hat es das Gespräch vor dem Supermarkt niemals gegeben. Auch der Anwalt des Beklagten schlug in dieselbe Kerbe. Die als Zeugin geladene Briefschreiberin sei nicht glaubwürdig, habe im Umfeld selbst Beleidigungsanzeigen gestellt und belüge das Gericht darüber. Nachforschungen noch während der Verhandlung offenbarten tatsächlich zwei solcher Beleidigungsanzeigen. Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung einigten sich auf eine vorläufige Einstellung des Verfahrens bei Zahlung einer Geldauflage von 500 Euro.

