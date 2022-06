Külsheimer erhalten mit Seeflürle II ein neues Wohngebiet

Gemeinderat: 45 Bauplätze sollen entstehen - Landwirtschaftliches und kommunales Dienstleistungsunternehmen O-T-H May erweitert sich

Külsheim 28.06.2022 - 11:15 Uhr 2 Min.

2021 hatte das Gremium beschlossen, an das jetzige Baugebiet Seeflürle bis zum Steinbacher Weg ein neues Baugebiet Seeflürle II anzuschließen.

Es sollen insgesamt 45 Bauplätze entstehen. Da sich gezeigt hatte, dass für diese eine weitere Ausfahrt aus dem Plangebiet erforderlich ist, musste der Plan angepasst werden. Die zusätzliche Anbindung soll einer Verkehrsüberlastung im Erlenweg und der Pappelallee vorbeugen.

Für die Ausfahrt müssen weitere Flächen in den Plan aufgenommen werden, so dass dieser nun 3,43 Hektar umfasst.

Gemeinderätin Annette Ries kritisierte die geplante Lage der Ausfahrt, da diese ein Offenlandbiotop durchschneide. Zudem gebe es in diesem Bereich deutliche Höhenunterschiede.

Der Aufstellungsbeschluss wurde mit einer Gegenstimme mehrheitlich gefasst. Die Zustimmung zum Vorentwurf und der Beteiligung von Trägern öffentlicher Belage und Öffentlichkeit erfolgte einstimmig.

1000 Quadratmeter Fläche

Die Mehrheit der Grundstücke wird 500 bis 600 Quadratmeter oder 600 bis 700 Quadratmeter groß sein. Ein Bauplatz hat mehr als 1000 Quadratmeter. Eine Erschließung in Teilabschnitten nach Bedarf ist möglich. Zulässig sein sollen Einzelhäuser mit maximal zwei Wohneinheiten, Doppelhäuser mit je einer Wohneinheit pro Haushälfte und im nordwestlichen Bereich Mehrfamilienwohnhäuser mit maximal sechs Wohneinheiten. Es sollen maximal zwei Vollgeschosse zulässig sein. Pro Wohneinheit sind zwei Stellplätze auf eigenem Grundstück anzulegen. Ebenso wird eine unterirdische Zisterne mit einem Fassungsvermögen von mindestens 0,05 Kubikmeter pro Quadratmeter Dachfläche vorgeschrieben.

Einstimmig beschlossen hat das Gremium die Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Kapellenflürle in Külsheim-Steinfurt. Antragsteller ist das laut Sitzungsvorlage landwirtschaftliche und kommunale Dienstleistungsunternehmen O-T-H May GbR in Steinfurt. Deren Fuhrpark hat sich so stark vergrößert, dass die landwirtschaftliche Maschinenhalle nicht mehr fürs Unterstellen ausreicht. Daher und zur zukunftsfähigen Ausgestaltung will das Unternehmen eine Gewerbehalle bauen.

Da sich der Standort auf einem Ackergrundstück im Außenbereich befindet, sind die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für ein Gewerbegebiet und die Anpassung des Flächennutzungsplans nötig. Die Kosten für beide Verfahren trägt der Antragsteller.

Die Fläche befindet sich im Eigentum der Familie May. Erstellt werden soll eine 96 mal 48 Meter große Gewerbehalle mit Maschinenhalle, Büro, Sozialräume, Waschstraße, Werkstatt und Schüttgutlager für Getreide. Außerdem soll auf dem Gelände eine Tankstelle zur betrieblichen Nutzung entstehen. Das anfallende Regenwasser der Dachflächen soll laut Antragsteller für die Waschanlage genutzt werden. Die prognostizierten Staub- und Schallimmissionen werden laut Gutachten unter den Grenzwerten liege.

Um die bereits vorherrschende Staubbelastung beim geplanten Erschließungsweg (derzeit Feldweg) zu minimieren, muss dieser mit einer Asphalt-Trag- und Deckschicht ausgebaut werden. Der Weg ist im Stadteigentum, die auch die Kosten für den Ausbau tragen wird.

