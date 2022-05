Külsheim hat noch einen Bürgermeister

Kommunalpolitik: Der Külsheimer Stefan Grimm ist am Sonntag in Hardheim zum Rathauschef gewählt worden

Külsheim 09.05.2022 - 19:00 Uhr 2 Min.

Der Külsheimer Stefan Grimm ist in Hardheim zum Bürgermeister gewählt worden. Zuvor war er schon als Direktkandidat für die Freien Wähler bei der Bundestagswahl und der Landtagswahl in Baden-Württemberg angetreten. Auch in seinem Heimatort kandidierte er bereits für das Bürgermeisteramt. Archivfoto: Boris Dauber

Er setzte sich als unabhängiger Kandidat mit 67,8 Prozent der Stimmen klar vor seinen Mitbewerbern Daniel Weber (28,3 Prozent) und dem Wertheimer Holger Nickert (3,7 Prozent) durch.

Der vierfache Vater steckte in letzter Zeit fast immer im Wahlkampf: Grimm trat 2021 erst bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg für die Freien Wähler als Direktkandidat an. Anschließend stellte er sich im Wahlkreis Odenwald-Tauber für den Bundestag zur Wahl. Beide Male hatte er keine Chancen, führte seine Wahlkämpfe aber so ernsthaft, als würde es ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden.

Die Prognosen waren falsch

Bei der Hardheimer Bürgermeisterwahl war es nun genau andersherum: »Alle sind von einem sehr knappen Ergebnis ausgegangen. Dass es so ausgeht, hätte ich nicht mal zu träumen gewagt«, sagte Grimm am Montag. Er folgt auf Volker Rohm, der nach einer Amtszeit nicht mehr antrat.

Erfahren hatte der Külsheimer von dem anstehenden Wechsel im Hardheimer Rathaus im Januar bei einem Essen der Freien-Wähler-Fraktion des Kreistags in Main-Tauber. Schon auf der Heimfahrt habe er sich nach eigener Aussage überlegt, ob er kandidieren möchte. »Nach einer unruhigen Nacht war am nächsten Morgen schon ein Bauchgefühl da: Wir gehen das an«, erzählt Grimm.

Die vergangenen vier bis fünf Wochen absolvierte der 44-Jährige bis zu drei Wahlkampftermine pro Tag, um sich in Hardheim bekannt zu machen. Er bot Bürgergespräche in Hardheim und den Ortsteilen an, hielt Online-Termine ab und stellte viele Fragen zum Ort und zur Lokalpolitik. Seine kommunalpolitische Erfahrung im Külsheimer Gemeinderat und im Kreistag hätten ihm geholfen, schnell in die Thematik hineinzukommen, sagt Grimm. Weniger hilfreich im Wahlkampf war hingegen ein Kreuzbandriss, den er sich Ende Februar im Ski-Urlaub zugezogen hatte.

Nun müsse er sich erst mal in die Details einarbeiten, sich vernetzen und unter anderem mit dem Frankfurter Investor Schoofs über den Umbau des Erfaparks sprechen, wo ein Aldi und ein Rewe-Markt entstehen sollen. »Ein wichtiges Thema bei mir im Wahlkampf war auch, neue Gewerbeflächen zu erschließen«, betont er.

In Külsheim politisch engagiert

Was mit seinen politischen Ehrenämtern in Külsheim und dem Main-Tauber-Kreis passiert, weiß Stefan Grimm noch nicht genau. »Gefühlt werde ich nicht für alles Zeit haben«, betont er. Vermutlich werde er sich irgendwann zumindest aus dem Gemeinderat seiner Heimatstadt verabschieden. In Külsheim will er aber weiter wohnen. »Wir haben dort erst vor zehn Jahren gebaut«, sagt der 44-Jährige. Die knapp zehn Kilometer zu seiner neuen Arbeitsstätte in Hardheim wird er ab dem 1. August pendeln.

Derzeit arbeitet Grimm noch als IT-Projektleiter für ein Tochterunternehmen von Porsche. Ganz so schnell wie die Sportwagen aus Zuffenhausen ist der 44-Jährige zwar nicht ans Ziel gekommen, schließlich bewarb er sich bereits 2011 um das Bürgermeisteramt in Külsheim, aber nun ist die Freude umso größer. Nach drei Wahlkämpfen in so kurzer Zeit, ist Stefan Grimm froh, dass der nächste erst wieder in acht Jahren ansteht.

BORIS DAUBER

Zur Person: Stefan Grimm Stefan Grimm kam in Wertheim auf die Welt, wuchs in Külsheim auf und machte 1997 in Tauberbischofsheim Abitur. Derzeit arbeitet der vierfache Vater bei der MHP Management- und IT-Beratung GmbH, einer Tochterfirma von Porsche. Nachdem er im Frühjahr und Herbst 2021 als Direktkandidat der Freien Wähler für die baden-württembergische Landtagswahl und die Bundestagswahl angetreten war, zog er nun als unabhängiger Kandidat in Hardheim ins Rathaus ein. Grimm sitzt seit 18 Jahren im Külsheimer Gemeinderat, kandidierte 2011 als Bürgermeister für seine Heimatstadt und wurde 2019 in den Kreistag des Main-Tauber-Kreises gewählt. Ob er auch weiterhin stellvertretender Landesvorsitzender der Freien Wähler in Baden-Württemberg bleibt, weiß der 44-Jährige noch nicht. Wahlniederlagen nahm Grimm, der in seiner Jugend Säbelfechter war, sportlich: »Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Danach geht's immer weiter«, sagte er unserem Medienhaus einmal. Dass er drangeblieben ist, hat sich letztlich ausgezahlt. ()