Kritischer Blick auf die Region Heilbronn-Franken

Bürgerinitiative Pro-Region vor 25 Jahren gegründet

WERTHEIM-BRONNBACH 12.06.2022 - 12:17 Uhr 3 Min.

Toller Rahmen - gute Sache. Die Region Heilbronn-Franken feierte sich im Bronnbacher Josefsaal. Foto: Geringhoff

Knapp 50 Jahre ist es her, dass die Politik per Strukturreform eine Region geschaffen hat, die sich erstmal selbst finden musste. Weil das auf sich warten ließ, habe der Industrielle Reinhold Würth 1997 die Gründung der Bürgerinitiative initiiert. Seine Aufforderung: »Dann müssen wir uns wehren und laut Lärm machen«, so sagte es Friedlinde Gurr-Hirsch - sie ist Vorsitzende des Vereins Pro-Region. In ungewöhnlicher Einigkeit mit dem Gewerkschafter Frank Stroh habe Würth damals die BI gegründet. »All das in schwierigen Zeiten«, sagte Gurr-Hirsch und erinnerte an die »Ruck-Rede« des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog. »Heute sind die Herausforderungen durch Corona, Krieg und Klimawandel sogar noch größer als jene von 1997«, fügte sie hinzu. Um so mehr müsse man jetzt miteinander handeln, dürfe niemanden außen vorlassen.

»Wir steht es um den Main-Tauber-Kreis und dessen Verknüpfung zur Region?«. Diese Frage stellte Moderator und Chefredakteur der Fränkischen Nachrichten Fabian Greulich in den Mittelpunkt.

Er fragte zunächst nach Transformation und Wirtschaftsförderung. »Ein Mega-Thema«, fand der Landrat und schaute zunächst auf 20 Weltmarktführer, die man zu bieten habe. Corona habe da überraschend viel Positives angestoßen, die Digitalisierung beschleunigt und die Formen der Arbeit verändert - so verändert, dass es dem ländlichen Raum in die Karten spiele. Man habe Glasfaser »voll gepuscht«, sei da weiter als andere in der Region Heilbronn-Franken, betonte Schauder.

Offen für Rückkehr der IHK

Nach Ausbildungs- und Nachwuchsförderung gefragt, sprach Schauder von der geteilten Realität der Strukturen in der Region. Sein Landkreis sei in Industrie und Handwerk sehr stark, auf Platz zwei komme aber, anders als bei den anderen, der Tourismus mit 1,8 Millionen Übernachtungen - gezählt vor Corona. Deutliche Kritik war herauszuhören, als Schauder am Tourismusbeispiel feststellte, dass regionale Einordnungen nebensächlich seien: »Die Leistung muss stimmen«.

Ganz Politiker war Schauder bei der Frage nach der IHK - die war vor einiger Zeit aus der BI Pro-Region ausgetreten. Man arbeite sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Die Tür stehe für den Wiedereintritt der IHK weit offen. Alfred Wolfert als Vertreter der Liga - ein Zusammenschluss vielfältiger sozialer Einrichtungen - grenzte sich von direkten Wirtschaftsthemen ab. Soziales koste Geld und bringe keines, allerdings machten die Beschäftigten im sozialen Sektor acht Prozent aller Arbeitnehmer aus, noch mal so viele seien ehrenamtlich involviert. Für seinen Bereich sei die Region derzeit eher unwichtig, die »Sozialen« arbeiteten in engen geografischen Räumen, eine weiterreichende Vernetzung sei kein großes Thema, sagte Wolfert.

Offenbar ist die Region auch für den Sport keine ganz so große Sache, so ließ es der Fußballkreisvorsitzende Jürgen Umminger durchblicken, der andere Sorgen hat: »Wir kämpfen. Wir verlieren ganz viele junge Menschen«, Corona beschleunige das, sagte er und schilderte wie der Sport ausgedünnt wird. »Wir planen die neue Saison und müssen feststellen, dass es viele Vereine gar nicht mehr gibt«. Auch da gab es Trost vom Landrat: »Ich bin zu 1000 Prozent überzeugt, das wird wieder«. Die Bestrebungen junge Leute in den Kreis zurückzuholen, werde über lang auch den Vereinen neuen Auftrieb geben.

Fachkräftemangel »dramatisch«

»Dramatisch - momentan brutal«, kommentierte Schauder das Fachkräftethema. Da herrsche seit einiger Zeit verkehrte Welt. Heute bewürben sich die Firmen bei den Auszubildenden - früher sei das andersherum gewesen. Zu beobachten sei all das auch in der Kreisverwaltung. Schauder kritisierte, dass da ganz offensichtlich etwas nicht stimme beim Anspruch der jungen Leute in Sache Work-Life-Balance. Der Landrat findet unverkennbar, dass so manches Arbeitsethos ausbaufähig wäre.

Beim Wohnraumthema meldete sich Alfred Wolfert noch einmal zu Wort. Gerade in Wertheim, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim sei bezahlbarer Wohnraum absolute Mangelware. Besonders finanziell wackelig aufgestellt Klienten der sozialen Dienste könnten die geforderten Mieten unter Inflation und zeitgleich steigende Energie- und Lebensmittelpreise nicht leisten. »Eine Menge Menschen bleiben da auf der Strecke«, mahnte der Liga-Vorsitzende.

Immerhin müssten die Alten sich keine Sorgen machen, betonte der Landrat in Sachen Pflege. Wenngleich man im Bereich der Tages- und Kurzzeitpflege noch ernsten Nachholbedarf habe, wenn man pflegende Angehörige zuverlässig punktuell entlasten wolle. Dass Schauder nicht immer glücklich mit der Region Heilbronn-Franken ist, besonders offenbar mit dem Stellenwert, der seinem Landkreis dort zugemessen wird, wurde im Schlusswort deutlich. »Wir müssen Weg vom Kirchturmdenken, das bringt nichts«.

