Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreuzwertheimer stimmen auf den Frühling ein

Konzert: Musizierkreis unterhält in der Dreschhalle mit Klassik, Rock- und Pop sowie traditionellen Stücken

Kreuzwertheim 20.03.2023 - 15:00 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beim Auftritt der "Wellness-Chor-Grazien" beim Frühlingskonzert des Musizierkreises Kreuzwertheim stimmt das Publikum beim Frühlingsmedley mit ein. Foto: Birger-Daniel Grein

Zu den Mitwirkenden gehörten auch drei der fünf erfolgreichen Jugend-musiziert-Teilnehmer der Musikschule. Alle holten sich beim Wettbewerb erste Plätze. Es waren Phileas Zerr und Moritz Jeßberger am Schlagzeug sowie Lennard Rumpel am Klavier. Auch einige junge Musiker feierten am Sonntag eine Konzertpremiere.

Für Anik Binder (Klarinette) und Jola Binder (Saxofon) war es der erste Auftritt. Viele der jungen und erwachsenen Musiktalente des Konzerts sind schon feste Größen bei Auftritten der Musikschule. Zu ihnen gehört Lara Selg, die sowohl am Klavier als auch als Sängerin zu hören war.

Weitere Mitwirkende waren Yade Isildak (Klavier), Thoma Lutz (einer von vier Ukulelenschüler der Schule), Sarah Vollmer (Klarinette), Karla Burger (E-Bass), Konstantin Weis (Schlagzeug) und Kevin Wagner (Saxofon) sowie Liana Schulz und Barbara Versch (Gesang). Ihren ersten Gesangsauftritt bei einem Musizierkreiskonzert hatte die erwachsene Sängerin Regina Grein.

Singen als Hobby

Neben den Solisten begeisterten auch die Ensembles das Publikum. Eröffnet wurde das Konzert von den acht Erwachsenen des »Akko-Mix« mit ihren Akkordeons. Beim Frühlingsmedley aus sechs Liedern des Frauenchors »Wellnes-Chor-Grazien« stimmte auch das Publikum mit ein. Deren Leiterin Petra Röhrig berichtete, die Frauen seien Hobbysängerinnen, die gerne zusammen singen. Auftritte stünden nicht im Mittelpunkt. Nach der Pandemie sei die Gruppe bereits um vier Frauen gewachsen, freute sie sich. Man bediene mehrere Genres. Den krönenden Konzertabschluss bot die Musikschulband mit drei bekannten Welthits.

Bianca Schütz, Schriftführerin im Vorstand des Musizierkreises, hat den Abend moderiert. Musikschulleiter Kurt Sitterli berichtete, aktuell habe die Musikschule rund 310 Schüler aus den Landkreisen Main-Spessart und Miltenberg, aber auch aus Wertheim.

Neues E-Piano bezuschusst

Dankbar war er für die Unterstützung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Bei einem der Förderprogramme konnte der Muszierkreis mit seinen Projekten überzeugen. Daher förderte die Stiftung die Anschaffung eines neuen E-Pianos sowie von drei neuen Lautsprechern mit 75 Prozent.

bdg