Kreuzwertheimer starten mit Musik und Gesang ins neue Jahr

Silvestertradition: Viele Gäste für Männergesangverein und Musikkapelle Röttbach - Gertrud Schauber am 24. Dezember verstorben

Kreuzwertheim 01.01.2023 - 18:24 Uhr 1 Min.

Die Kapelle der Feuerwehr Röttbach beim Neujahrssingen in Kreuzwertheim. Foto: Grein

Für den musikalischen Jahresausklang sorgten der Männergesangverein Kreuzwertheim (Leitung Otto Vogel) und die Musikkapelle der Freiwilligen Feuerwehr Röttbach (Leitung Christoph Kaufmann). Andreas Schmidt, Vorsitzender des Gesangvereins, freute sich, dass man nach der pandemiebedingten Zwangspause die Tradition wieder aufleben lassen konnte. Mit einer Geschichte verdeutlichte er, dass es gut sei, zu wissen, was im Leben wichtig ist.

Bürgermeister Klaus Thoma erklärte, wenn man am Ende eines Jahres zurückblicke, werde man sehen, dass sich vieles ereignet habe, »und doch sind nur die Digne geblieben, die wirklich zählen.« Er ging auf die weltweiten Entwicklungen im Jahr 2022 ein, das von Krisen geprägt gewesen sei. Umso wichtiger sei es, sich selbst zu fragen, ob man das eigene Leben nach den wirklich wichtigen Dingen ausrichten. Er nannte das Engagement für Andere und für Offenheit, Respekt und Toleranz.

Dank für Unterstützung

Er erinnerte an wichtige Personen die 2022 verstorben waren, wie die im Januar verstorbene Altbürgermeisterin Christa Schoenberg sowie Gertrud Schauber, ehemalige Vorsitzende von PAUL e.V., die am 24. Dezember gestorben ist. Diese habe für ihr Wirken im kirchlichen, sozialen und völkerverbindenden Bereich zurecht das Bundesverdienstkreuz erhalten.

An Beispielen zeigte er auf, dass man trotz Krisenzeiten für die Gemeinde vieles erreicht habe. Abschließend dankte er den Gemeinderatsmitgliedern, dem Ortssprecher Unterwittbach, den Jugend- und Behindertenbeauftragten, Seniorenbeirat, Helferkreis und allen, die die Arbeit des Bürgermeisters haupt- und ehrenamtlich unterstützen. Besonders hob er alle Bürger hervor, die durch ihr ehrenamtliches Engagement zum Gemeinwesen beitragen. »Ohne unsere fleißigen Mitbürger wäre unsere Gemeinde nicht unsere Gemeinde.« Für das kommende Jahr wünschte er den Anwesenden Momente des Glücks viele Male am Tag, viele Tage im Jahr und viele Jahre im Leben.

Pfarrerin Stephanie Wegner sprach den Segen für das neue Jahr aus. Sie resümierte, die Nachrichten im Jahr 2022 seien voll Warnungen und Mahnungen in zahlreichen Bereichen gewesen. »Wäre es da nicht schön, es an Silvester wieder krachen zu lassen?«, fragte sie. Dazu gehöre oft auch das ein oder andere Gläschen. In ihrer weiteren Ansprache, die Lob der Gäste erntete, ging sie darauf ein, wie die Bibel den Alkohol sowohl positiv als auch negativ darstelle und was wir daraus lernen können.

Gemeinsam stimmten alle Anwesenden zum Abschluss das Lied »Lasset uns das Leben genießen« an. Danach kam man in der Halle zusammen, um auf ein gutes neues Jahr anzustoßen.

