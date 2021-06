Kreuzwertheimer Räte uneinig über Söllershöhe

Falsch formuliert: Wegen einem negativ und nicht positiv formulierten Beschlussvorschlag handelte sich die Verwaltung und damit auch Bürgermeister Klaus Thoma eine Abstimmungsniederlage ein. Der Gemeinderat hatte sich bereits in der frühzeitigen Beteiligung gegen den Bebauungsplan für ein "Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel" in der Söllershöhe Altfeld ausgesprochen. Da die Verwaltung davon ausgegangen war, dass das Gremium auch bei der förmlichen Beteiligung dagegen sein würde, stand im Beschlussvorschlag, dass sich der Gemeinderat "gegen die Aufstellung des Bebauungsplans ausspricht". Allerdings ergab sich bei der Abstimmung ein Patt von jeweils sieben Stimmen, so dass der Beschlussvorschlag damit abgelehnt war, was den Bürgermeister sichtlich verärgerte, als unser Medienhaus ihn nach der Sitzung darauf ansprach.

Nichts gegen Baumarkt: Keine Gegenstimme gab es dagegen bei zwei anderen Anpassungen von Bebauungsplänen, die von der Stadt Wertheim vorgelegt wurden. Es ging dabei um die Änderung der Bauvorschriften im Sondergebiet "Bau-, Heimwerker- und Gartenmarkt" in Bestenheid sowie bei der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets "Almosenberg". Hier war der Gemeinderat einstimmig der Auffassung, dass dadurch die Belange des Marktes Kreuzwertheim nicht beeinträchtigt werden.

Bauboom ungebrochen: Nachdem bereits letzte Woche im Bau- und Umweltausschuss acht Bauanträge behandelt wurden, lag auch dem Gemeinderat ein Antrag zur Entscheidung vor. Die Firma Spessart-Holzgeräte möchte auf ihrem Grundstück eine 50 mal 10,90 Meter große Halle bauen. Die Gebäudehöhe bezifferte der Bürgermeister auf Rückfrage auf 6,25 Meter und die Dachneigung des Flachdaches mit acht Grad. Das Gremium sprach sich einstimmig für eine Genehmigung des Vorhabens aus.

Anfragen Gemeinderäte: Einiges zu kontrollieren hat die Verwaltung nach den Anfragen der Gemeinderäte. Andreas Schmidt (SPD) wollte wissen, wie die Deponie in Unterwittbach ausgelastet ist und ob es möglich ist, auch den Haslochern und Schollbrunnern zu erlauben, ihren Bauschutt dort abzuladen. Martin Kaufmann (CSU) bat darum, einen Bereich im Röttbacher Friedhof zu überprüfen, wo Wurzeln von Bäumen in Gräber wachsen sollen. Peter Geiger (FWV) gab die Klage von Bürgern weiter, die wilde Müllablagerungen an der Röttbacher Steige monierten. Zudem beklagten mehrere Gemeinderäte, dass offensichtlich vermehrt illegale Mountainbike-Strecken angelegt werden. Vor allem im Bereich des Mahnmals werde er sich anschauen, was dort passiert - und versuchen, eventuell bestehende Konflikte friedlich zu lösen, versprach der Bürgermeister.

Kein Zuschuss für Radwege: David Schuck (SPD) regte an, dass die Verwaltung Möglichkeiten zur Verbesserung der Radwegerschließung zwischen den Ortschaften zu prüfen. "Wir können das zwar prüfen und es wäre sicher auch wünschenswert, aber ich befürchte, dass das sehr schwierig wird, weil es in Bayern keine Zuschüsse für Radwegeverbindungen zwischen Ortschaften gibt", erklärte Thoma.

Peter Riffenach