Kreuzwertheimer ohne neue Schulden

»Vernünftig planen - solide wirtschaften« überschrieb Bürgermeister Klaus Thoma den Haushaltsplan »mit einer Reihe wegweisender Investitionen«, den er am Dienstagabend dem Gemeinderat in der Dreschhalle vorlegte. In seiner einleitenden Haushaltsrede zeigte er sich überzeugt, dass der Haushalt 2021, den das Gremium letztlich einstimmig verabschiedete, unterm Strich »ein überzeugendes Angebot für eine von einer breiten Mehrheit getragene Sachpolitik ist«.

Die finanzielle Entwicklung des Markts verdeutlichte Thoma an drei Kennzahlen. So sei die Zuführungsrate in den vergangenen Jahren allerdings deutlich rückläufig und die Kommune habe eine relativ geringe »freie Finanzspanne« zur Verfügung.

477 700 Euro für Investitionen

»Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir sogar mit einer negativen Zuführung gerechnet haben, gehen wir für dieses Jahr immerhin davon aus, dass wir die laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushalts bestreiten und darüber hinaus 477 700 Euro für Investitionen verwenden können«, freute er sich über den Lichtblick, der allerdings wesentlich schwächer schimmert als noch vor Jahren, wo die Zuführungsrate regelmäßig deutlich über einer Million Euro lag.

Der Rückgang der Zuführung sei vor allem auf die guten Einnahmen der vergangenen Jahre zurückzuführen, denn dadurch steigen mit zweijähriger Verzögerung die Höhe der Umlagen.

»Die Umlagezahlungen machen in diesem Jahr mit rund 2,77 Millionen Euro rund ein Drittel der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts aus«, stellte der Bürgermeister fest.

Die Ausgaben für den »sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand« seien nur sehr bedingt beeinflussbar und der geplante Aufwand liege rund 100 000 Euro höher als im Vorjahr. Im Gegensatz dazu gehen die Realsteuereinnahmen gegenüber den Vorjahren um rund ein halbe Million Euro zurück.

Trotz dieser nicht einfachen Rahmenbedingungen könne auch in diesem Jahr auf eine Entnahme aus den stattlichen Rücklagen verzichtet werden. »Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende des Jahres rund 765 000 Euro der Rücklage zuführen können«, so Thoma, der sich besonders freute, dass man trotz des »enormen Investitionsprogramms in den kommenden Jahren« auch weiterhin auf neue Schulden verzichten kann.

Auch wenn die Finanzlage des Marktes in den vergangenen beiden Jahren von einer »absoluten Ausnahmelage« geprägt gewesen sei, könne man zuversichtlich in die Zukunft blicken.

»Wenn wir auch in schwierigen Zeiten weiterhin unserem Grundprinzip der soliden Haushaltsführung treu bleiben.« Dazu gehöre, dass bei Investitionen streng zwischen dringenden, notwendigen und wünschenswerten Ausgaben unterschieden werde. Eine Auffassung, die letztlich alle Fraktionen teilten.

Einer abschwächenden Wirtschaft sei es zu verdanken, dass die Kommune erstmals seit vielen Jahr Schlüsselzuweisungen erhalte, stellte SPD-Sprecherin Silvia Klee fest. Trotzdem wollten weder sie noch die beiden anderen Sprecher Frank Theobald (FWV) und Günter Kohrmann (CSU) so weit gehen, Kreuzwertheim als »finanzschwache Gemeinde« zu bezeichnen. »Wir sind eine schuldenfreie Gemeinde mit über fünf Millionen Euro auf der hohen Kante«, begründete Klee, dass man getrost die Taschentücher wegstecken könne. Um den Handlungsspielraum auch in Zukunft zu behalten, müsse man weiterhin zurückhaltend mit den Ausgaben umgehen, weshalb der Finanzausschuss auch etliche Investitionen zeitlich verschoben habe, erklärte die Fraktionssprecherin.

Nicht zu stark bremsen

Jedoch waren sich die Fraktionen einig, dass man die Bremse nicht zu stark anziehen dürfe. »Ganz oben steht für unsere Fraktion die Sanierung des Fürstin-Wanda-Hauses«, sagte Klee und appellierte, sogar noch in diesem Jahr damit zu beginnen.

Er gehe davon aus, dass spätestens im Herbst die Förderzusage komme und vorher weder Ausschreibungen erfolgen noch Arbeiten beginnen könnten.

Zudem forderte Klee verkehrsberuhigende Maßnahmen in den Ortsdurchfahrten. Angesichts weiterhin steigender Kinderzahlen müsse mit der Notwendigkeit zusätzlicher Investitionen in die Kinderbetreuung gerechnet werden. Deshalb wurden im Haushalt auch Mittel für die Untersuchung von Möglichkeiten zur Erweiterung der Kindergärten in Röttbach und in der Turnplatzstraße vorgesehen.

Förderprogramme abwarten

Theobald regte die Bereitstellung von Mitteln für eine zeitnahe Risikobewertung an, wie Kreuzwertheim gegen Starkregenereignisse geschützt ist. Dem Markt solle es nicht so ergehen wie den Kommunen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, war man sich einig.

Allerdings sei für den Katastrophenschutz zuvorderst der Landkreis zuständig, so der Bürgermeister, der entsprechende Förderprogramme abwarten möchte.