Kreuzwertheimer müssen noch 459 Lampen auf LED umrüsten

Kosten von 273.000 Euro einkalkuliert

Kreuzwertheim 16.11.2022 - 13:07 Uhr < 1 Min.

Die gute alte Glühlampe verbraucht bis zu 90 Prozent mehr Strom als die LED. Foto: Christin Klose (dpa)

Bürgermeister Klaus Thoma erklärte nach Rücksprache mit den Stadtwerken Wertheim müssten aktuell noch 459 Straßenlampen in der gesamten Stadt umgerüstet werden. Bei einem Preis von grob 500 Euro pro Stück für die Umrüstung ergeben sich Kosten von insgesamt 273.000 Euro. Eine Förderung sei möglich, allerdings dürfe erst nach dem Förderbescheid mit den Arbeiten begonnen werden.

Das Antrags- und Prüfverfahren dauert laut Bürgermeister Thoma bis zu neun Monate. Eine Umrüstung aller noch fehlender Lampen ist, laut Stadtwerken Wertheim, danach innerhalb des Förderzeitraums von maximal 18 Monaten möglich.

Weiter wurde aus Reihen des Gremiums gefragt, ob die Prüfung der Straßenlaternen regelmäßig erfolgen müsse. Am Beispiel der »Gemeindedinger« wurde erklärt, für die Prüfung müssten die Lampen tagsüber länger brennen, was nicht zum Ziel der Energieeinsparung passe. Alternativ könne man darauf setzen, dass Bürger defekte Lampen meldeten. Eine weitere Anregung betraf das zeitweise Abschalten der kompletten Beleuchtung oder jeder zweiten Lampe in den späten Nachtstunden. Dies hätten andere Kommunen bereits umgesetzt. Thoma erklärte, laut Gemeindetag sei eine zeitweise Abschaltung in einzelnen Bereichen unter bestimmten Sicherheitsaspekten möglich. Allerdings würden Gemeinden, die dies testeten, wieder davon abrücken, da es Beschwerden der Bürger gebe.

Das fehlende Licht würde das Sicherheitsgefühl der Bürger negativ beeinträchtigen. Eine Abschaltung von nur jeder zweiten Lampe ist laut Stadtwerken technisch nicht möglich. Die Leute würden sich schon beschweren, wenn nur eine Lampe ausfalle, ergänzte er. Zudem sei das Abschalten für wenige Stunden aus seiner Sicht mehr Symbolpolitik, wertete Thoma abschließend.

bdg