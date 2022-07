Kreuzwertheimer Kinder musizieren unter Anleitung

Kreuzwertheim 07.07.2022 - 16:39 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Viel Spaß hatten die Kinder der Grundschule Kreuzwertheim beim Ausprobieren zahlreicher Instrumente beim Angebot des Musizierkreises. Ausprobiert werden konnte unter anderem das Schlagzeug. Dabei gab Kurt Sitterli Tipps für den richtigen Rhythmus. Foto: Birger-Daniel Grein

Auch in diesem Jahr hatten die Kinder viel Spaß dabei, im Pausenhof Instrumente kennenzulernen und auszuprobieren. Am Mittwochvormittag waren die Dritt- und Viertklässler dran. Zusätzlich waren die Vorschüler mit ihren Eltern eingeladen. »In der 1. Klasse ist ein guter Zeitpunkt, um mit dem Instrumentenunterricht zu beginnen«, stellte Musikschulleiter und Musiklehrer Kurt Sitterli fest. Sechs Lehrer des Musizierkreises führten den Nachwuchs an Streich-, Holzblas-, Tasten-, Zupf- und Schlaginstrumente heran. Sie waren vom Interesse und dem Rhythmusgefühl der Kinder begeistert. Sitterli war überzeugt, die besonderen Vormittage seien auch eine schöne Abwechslung zum normalen Unterricht. Das bestätigten auch die Grundschüler. In den zwei Tagen werden rund 200 Kinder das Schnupperangebot nutzen.

Das praktische Kennenlernen der Instrumente begeisterte die Kinder im Vorjahr so sehr, dass danach viele Probestunden vereinbart wurden.

bdg/ Grein