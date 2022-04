Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreuzwertheimer Feuerwehrleute für langjährigen Dienst geehrt

Kreuzwertheim 06.04.2022 - 14:17 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Stellvertretender Bürgermeister Günter Kohrmann (rechts) ehrte in der Gemeinderatssitzung am Montagabend vier aktiive Mitglieder der FFW Kreuzwertheim für langjährigen Dienst (von links): Tobias Kronmüller, Reinhold Günzelmann, Volker Klein und Daniel Mittelsdorf. Foto: Birger-Daniel Grein

Stellvertretender Bürgermeister Günter Kohrmann (rechts), der für Klaus Thoma die Sitzung leitete, zeichnete Vier von ihnen mit dem Feuerwehrehrenzeichen ein. Wegen der Pandemie waren seit 2020 keine Ehrungen möglich.

So wurden am Dienstagabend die Ehrungen für die Jahre 2019 bis 2021 vorgenommen. »Unsere Feuerwehr ist unverzichtbar«, betonte Kohrmann weiter. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute Kreuzwertheim sei sehr hoch. »Ehrenämter nehmen viele wahr, aber ein Ehrenamt, das stets mit Risiko für das eigene Leben verbunden ist, ist etwas Außergewöhnliches und verdient unsere Hochachtung«, zitierte er aus der Sitzungsvorlage. Geehrt wurden Reinhold Günzelmann (Zweiter von links) und Volker Klein (Mitte) für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Sie erhalten neben der Ehrennadel einen Gutschein für einen einwöchigen Aufenthalt im Gästehaus St. Florian in Bayerisch Gmain im Landkreis Berchtesgadener Land.

Für 25 Jahre Dienst wurden Daniel Mittelsdorf (Zweiter von rechts) und Tobias Kronmüller ausgezeichnet.

bdg/ Grein