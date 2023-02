Kreuzwertheimer bleiben ihren Traditionen treu

Närrische Zeit: Faschingsgesellschaft gräbt am Sonntagabend die Foasenacht aus und zieht zum Balwierersdoonz in die Dreschhalle

Kreuzwertheim 20.02.2023 - 12:32 Uhr 1 Min.

Tradition in Kreuzwertheim: Am Sonntag zeigten Burschen der Faschingsgesellschaft Kreuzwertheim den Balwierersdoonz. Foto: Birger-Daniel Grein

Angeführt von Marwin Müller hoch zu Ross und zusammen mit allerlei Clowns zogen die Narren im Fackelzug von der Dreschhalle zum Kirchplatz. Begleitet wurden sie von Vorstand, Fahnenträgern und Kellnern.

Letztere sorgten dafür, dass die Suchenden nicht verdursteten. Musikalisch begleitet wurde der Zug von den Fire Fighters aus Hasloch. Die Clowns fanden am Ziel die Foasenoacht in Form des Fasses.

Frauen aus dem Publikum

Vor Freude legten sie Tänze hin und holten sich dafür auch Frauen aus dem Publikum. Marwin Müller verkündete den Inhalt der Foasenoacht-Urkunde. Er betonte, man habe drei Jahre lang die drei närrischen Tage herbeigesehnt, nun werde man bis Dienstag feiern. Dabei verkündete er auch die Regeln für die närrische Zeit. So sind zum Beispiel alle Misthaufen zu beflaggen.

In der Dreschhalle folgte anschließend eine weitere Tradition, der »Balwierersdoonz«. Dieser ist sogar in der Satzung des Vereins festgeschrieben. Mehrere Burschen des Vereins haben ihn am Sonntag vorgeführt, begleitet von Jo Krimm mit dem Akkordeon. Laut Krimm gibt es die Tradition in Kreuzwertheim schon seit Jahrzehnten.

Ordentlich eingeschäumt

Das dazugehörige Lied hat die Melodie der Marianka-Polka. Es erzählt von einem Burschen, der in das Barbetle verliebt ist. Dieser Bursche hat allerdings einige Wehwehchen. Beim »Balwierersdoonz« sieht man ihn beim Barbier, daher auch der Name. Dort wird er ordentlich eingeschäumt, und auch die Zuschauer bekamen am Sonntag davon etwas ab.

Als er dann aber zusammenbricht, muss der Doktor kommen und ihn mit allerlei seltsamen Heilmethoden retten. Zum Abschluss befreiten ihn alle Burschen auch noch gemeinsam mit aller Kraft von einem besonderen Zahn.

Der »Balwierersdoonz« zog große und kleine Narren gleichermaßen an. Am Sonntagabend fand zudem der Faschingstanzball mit Musik des Jets Trio statt.

