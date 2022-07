Kreuzwertheimer befürchten durch Erweiterung von Fir­ma Schul­ler weitere Emissionen aus Wertheim

Zu­stim­mung zum Bau und Be­trieb von Fil­ter­fa­ser­mat­ten­an­la­ge einstimmig abgelehnt

Kreuzwertheim 15.07.2022 - 11:28 Uhr 1 Min.

Der Kreuzwertheimer Bauausschuss sprach sich gegen eine weitere Produktionslinie der Wertheimer Firma Schuller aus. Foto: Steffen Schreck

Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma trug den Sachverhalt vor. Neben der geplanten Erweiterung hat das Unternehmen beim Regierungspräsidium (RP) Stuttgart ein immissionsschutzrechtliches Änderungsgenehmigungsverfahren beantragt. Mit diesem sollten verschiedene Parameter der bestehenden Emissionswellen angepasst werden. Die Marktgemeinde Kreuzwertheim beantragte beim RP Stuttgart, als Träger öffentlicher Belange angehört zu werden. Begründet wurde dies seitens der Gemeinde, dass dieser Emissionsschutz rechtlich als Nachbar gelte. Grund dafür seien Art, Ausmaß und Dauer der relevanten Emissionen. Nachdem das RP der Gemeinde einen Ordner mit Antragsunterlagen übersandt hatte, kann die Marktgemeinde Kreuzwertheim bis 29. Juli eine Stellungnahme dazu abgeben. Thoma sagte, bei der Beurteilung zur geplanten Betriebserweiterung wurde ein besonderes Augenmerk auf die Wahrung der Gemeinde-Interessen zum Gesundheitsschutz der Bürger gelegt. Thoma ging kurz auf die Pläne zur Erweiterung ein. So kann zum Beispiel der zusätzliche Abluftstrom der neuen Anlage aus Kapazitätsgründen nicht der bestehenden Abluftreinigungsanlage und dem Schornstein zugeführt werden. Die gereinigte Luft der geplanten neue Linie wird über eine neue Emissionsquelle abgeleitet. Der Schornstein soll 37 Meter hoch sein. Da der Ortsrand Kreuzwertheims 2,3 Kilometer Luftlinie süd-östlich des Produktionswerks der Firma Schuller liegt, müsste man zur Beurteilung der Auswirkungen der Emissionen die Hauptwindrichtung berücksichtigen.

In Windhauptrichtung gelegen

Der Bürgermeister erklärte, dass die vorherrschende durchschnittliche stündliche Windrichtung in Kreuzwertheim das ganze Jahr über von Westen her komme. Aus Sicht der Marktgemeinde liege die Anlage zur Herstellung von Glasfaservlies der Firma in nord-westlicher Richtung. Daher liege man in der Windhauptrichtung der Anlage.

Von den bereits seit vielen Jahren bestehenden Anlagen würden erhebliche Mengen an Schadstoffen emittiert. Aktuelle Angaben zu diesen schon vorhanden Emissionsmengen würden nicht gemacht und infolgedessen auch nicht im vorliegenden Antrag auf Produktionserweiterung berücksichtigt, so Thoma weiter. Einige der emittierten Schadstoffe, wie zum Beispiel Feinstaub, dürften nur mit geeigneten Schutzvorkehrungen emittiert werden. Messungen von vor rund 20 Jahren vom Zentrum für Umweltmessungen und Umwelterhebungen Baden-Württemberg, hätten bezüglich Formaldehyd in Wertheim und Hassloch Werte von 53,2 Mikrogramm pro Kubikmeter erreicht. In den Wintertagen deutlich über 15,2 Mikrogramm je Kubikmeter. Als nicht glaubwürdig stufte der Bauausschuss die Aussage des Unternehmens ein, es gebe keine technische Möglichkeit einer kontinuierlichen Überwachung der Schadstoffe in der Abluft.

Viel mehr vermute man, es handele sich um Sparmaßnahmen, eine angemessene Anlagenüberwachung nicht vorzunehmen. Zusammengefasst sagte der Bürgermeister, dass bereits die bestehenden Produktionsanlagen bedenkliche Schadstoffwerte emittierten. Durch die geplante Betriebserweiterung würde sich die Schadstoffkonzentration weiter erhöhen.

