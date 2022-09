Kreuzwertheim will große Investitionen angehen

Haushalt

Kreuzwertheim 21.09.2022 - 13:45 Uhr 3 Min.

Einstimmig beschloss der Marktgemeinderat Kreuzwertheim den Haushalt 2022 sowie das Investitionsprogramm. Große Investitionen soll es bis 2025 unter anderem in die Erweiterungen dieses Kindergartens Turnplatzstraße und der Einrichtung in Röttbach geben. Foto: Birger-Daniel Grein

Bürgermeister Klaus Thoma stellte den Haushaltsentwurf unter das Leitmotiv »Mutig und kraftvoll durch dynamische Zeiten.« Es sei ein ausgeglichener Haushalt, der wieder eine Reihe wegweisender Investitionen vorsehe. In der Gesamtbetrachtung könne der vorliegende Haushalt als solide bewertet werden. Die Erwirtschaftung einer satten freien Finanzspanne sei sehr positiv.

Großes Plus: Schuldenfreiheit

Weiter große Pluspunkte seien die Schuldenfreiheit und die angesparten Rücklagen der Gemeinde. Trotz allem investiere man beträchtlich in die Infrastruktur und somit in die Zukunft. Er verwies auch auf die hohe Entnahme aus der Rücklage. Diese werde 2022 für die Bewältigung des ehrgeizigen Investitionsprogramms fast halbiert.

Solch hohe Entnahmen seien nicht jedes Jahr möglich. Im Finanzplanungszeitraum seien keine Darlehensneuaufnahmen geplant. »Wir müssen mit vernünftiger Planung unsere verfügbaren Mittel zum größtmöglichen Nutzen unserer Gemeinde einsetzen«, sagte er am Montagabend.

Silvia Klee (SPD-Plus-Fraktion) erklärte, man dürfe die jetzigen Aufgaben und künftigen Maßnahmen der Gemeinde nicht aus dem Blick verlieren. Es gebe aktuell aber zusätzlich viele Eindrücke und Informationen, Unwägbarkeiten und Bedrohungen, die alle beschäftigten: »Wir leben in einer Zeit der Sorgen und des Umbruchs - einer Zeitenwende.«

Sie verwies auf die vielen Krisen: Angriffskrieg in der Ukraine, Klimawandel, Pandemie, Inflation, gesellschaftliche Spaltung. Die Gasknappheit, die exorbitanten Preissteigerungen in allen Bereichen schürten auch bei uns Zukunftsängste. Viele Gebäude seien mit Gas beheizt. Man vergieße Trinkwasser an die Pflanzen und Sportplätze. Es solle nicht nur um die Kostenentwicklung gehen, sondern auch um die Frage, wie sich die Marktgemeinde für die Energie- und Wasserversorgung in der Zukunft aufstelle.

Bei allen Projekten und Vorhaben müsse das Augenmerk schon auf morgen liegen. Der Haushalt 2022 sei ein klares »Sowohl als Auch.« Er sei ein Weiter bezüglich der großen angefangenen Projekte, wie Neubau des Hochbehälters, Generalsanierung Sportanlage und Umbau Fürstin-Wanda-Haus. Er sei aber auch verbunden mit einem Innehalten und neu Sammeln bezüglich der vielen anstehenden und notwendigen Projekten und Sanierungen. Hier nannte sie den Bau des neuen Feuerwehrhauses in Kreuzwertheim, die Erweiterung der Kindergärten Turnplatzstraße und Röttbach, den Glasfaserausbau und die Straßensanierungen. Weiterhin betonte sie die Wichtigkeit der Neugestaltung des Friedhofs mitten in Kreuzwertheim.

Zu wenige Helfer

Frank Theobald (Freie Wähler) erinnerte daran, dass man die Rücklagen bisher nicht so stark in Anspruch nehmen musste, da die geplanten Entnahmen beispielsweise durch Mehreinnahmen ausgeglichen wurden. Man habe viele Projekte wie das Feuerwehrgerätehaus. Dort engagierten sich Ehrenämtler, die für den Einsatz ihr Leben riskierten. Man brauche eine gute Ausstattung und Gebäude.

Weiter verwies er darauf, dass es in allen Bereichen schwieriger werde, Helfer zu gewinnen. Der Haushalt 2022 sei solide. Es gebe aber auch viele Krisen, die man nicht beeinflussen könne. Er blicke positiv in die Zukunft. Kreuzwertheim sei gut aufgestellt.

Michael Huth (CSU) berichtete, wie er seinen Kindern die Haushaltsberatungen der Gemeinde erkläre. Es sei wie daheim, man müsse einen Plan aufstellen, was man machen könne und was nicht. Die Oma habe immer gesagt, der beste Rat sei der Vorrat. Das treffe auch auf den Haushalt zu. Man habe eine gute Rücklage. Man habe in der Vergangenheit gut gewirtschaftet.

Alles machbar

Was nun vor der Gemeinde liege, sei machbar und nicht zu viel. Es müsse einiges aufgearbeitet werden, sei aber auch gut vorbereitet für Dinge die überraschend auf den Markt zukommen. Dabei gelte für das Vorgehen weiterhin der Leitsatz »Dringend, notwendig, wünschenswert«.

Schön wäre gewesen, wenn man nun bereits den Haushalt für 2023 beschlossen hätte, nicht für 2022, sagte er. Zugleich lobte er den Kämmerer aber auch für seine Arbeit.

BIRGER-DANIEL GREIN

Haushalt in Zahlen HINTERGRUND: Haushalte in Zahlen Das Haushaltsjahr 2022 umfasst im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von rund 9,8 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben von rund 5,12 Millionen Euro. Es sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die allgemeine Rücklage hatte zum Jahresbeginn 2022 einen Stand von rund 5,52 Millionen Euro (Vorjahr rund 5,23 Millionen Euro). Die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt an der Vermögenshaushalt ist im laufenden Jahr auf 970.600 Euro kalkuliert (Vorjahrsanasatz 477.700 Euro). Große Einnahmeposten des Verwaltungshaushalts sind unter anderem die Gewerbesteuereinnahmen mit einem Ansatz 2022 von 2,1 Millionen Euro (Vorjahresansatz 1,2 Millionen Euro), Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer 2022 zusammen 2,952 Millionen Euro (Vorjahr 2,822 Millionen Euro). Durch die angepassten Hundesteueransätze steigt deren Ansatz auf 20.000 Euro (Vorjahresansatz 11 500 Euro). Insgesamt sind 2022 im Einnahmen Bereich Steuern und allgemeine Zuweisungen Einnahmen von 6,4 Millionen Euro (Vorjahr rund 5,3 Millionen Euro) vorgesehen. Die zu zahlenden allgemeinen Umlagen liegen bei 3,38 Millionen Euro (Vorjahr 2,774 Millionen Euro). Das Investitionsprogramm 2021 bis 2025 sieht insgesamt Investitionen von 11,43 Millionen Euro vor. Davon entfallen 5,012 Millionen Euro auf das laufende Jahr (Vorjahrsansatz 1,952 Millionen Euro). Im laufenden Jahr ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 2,732 Millionen Euro für Investitionen vorgesehen. (bdg)