Kreuzwertheim soll schöner werden

Bürgerworkshop: 20 Kreuzwertheimer, Architektin und Stadtplaner tauschen sich aus - Viele Einwohner stört der zu starke Verkehr

Kreuzwertheim 21.07.2021

Großen Wert haben die die Teilnehmer des Bürgerworkshops auf die Erhaltung der historischen Bausubstanz gelegt. Deutlich wurde, dass man durchaus zulassen sollte, diese mit modernen Elementen zu kombinieren.

»Unser Oberziel ist, das charakteristische Ortsbild Kreuzwertheims nicht nur zu erhalten, sondern auch in Zukunft weiterzuentwickeln«, stellte der Bürgermeister einleitend fest. Seit der ersten Gestaltungssatzung, die 1997 erlassen wurde, sei sicher nicht alles richtig gemacht worden,bemerkte Thoma und ergänzte: »Bei mancher Modernisierung ist nicht zimperlich mit der historischen Bausubstanz umgegangen worden, aber das muss uns heute anspornen, aktiv tätig zu werden.« Eines sei allerdings auch sicher: »Ohne eine Gestaltungssatzung stünde Kreuzwertheim in seiner gewachsenen Struktur nicht so gut da«, meinte der Bürgermeister.

Gute Beispiele und Bausünden

Gute Beispiele, aber auch Bausünden, die in den vergangenen Jahrzehnten entstanden sind, präsentierte die Architektin in ihrem Vortrag, in dem sie auch auf die Entwicklung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) in Kreuzwertheim einging (siehe Hintergrund).

Als Grundlage helfe bei der Erarbeitung eines Gestaltungshandbuchs ein Blick in die Geschichte, erklärte Franzke. Überaus hilfreich können dabei auch alte Aufnahmen des Ortsbilds sowie einzelne Gebäude sein, die im Vorfeld von der Architektin sehr genau angeschaut wurden.

Außerdem stellte die Expertin auch zahlreiche bereits vorhandene Gestaltungsbeispiele bei Anbauten, Dächern, Vorgärten, Einfriedungen, Fenstern und Haustüren vor. Darunter befanden sich Maßnahmen, die sie als äußerst geglückt hervorhob, aber auch Aktionen, die sie als nicht besonders gelungen charakterisierte.

Alle sollen in anschaulicher Form in das Gestaltungshandbuch aufgenommen werden, kündigte die Architektin an.

Nach der grundsätzlichen Einführung in das Thema befassten sich die Teilnehmer in drei Gruppen mit den Bereichen »Ortsbild und Ortsstruktur«, »Gebäudegestaltung« sowie »Garten und Freiflächen«.

Ausdrücklich betonten die Vertreter des Würzburger Büros, dass alle Ideen und Vorschläge aufgeschrieben werden sollten und man sich innerhalb der Arbeitsgruppen keine Beschränkungen auferlegen sollte. »Geld spielt heute keine Rolle«, so die Architektin. Entsprechend kamen zu den einzelnen Themenbereichen, die nochmals jeweils in drei Unterkategorien unterteilt waren, zahlreiche Vorschläge zusammen, wobei es manchem Teilnehmer angesichts der Realität schwer fiel, Visionen zu entwickeln.

1500 Fahrzeuge in einer Stunde

»Eine Gestaltung des Ortsbilds nützt nichts angesichts des herrschenden Verkehrs in der Hauptstraße«, war da von einer Teilnehmerin zu lesen, die innerhalb einer Stunde 1500 Fahrzeuge gezählt hatte, die an ihrem Haus vorbeifuhren, was sie zu dem Schluss brachte: »Man kann nicht gut leben in unserem Dorf.« Auch andere Anregungen in diesem Unterpunkt gingen in die Richtung, dass versucht werden müsse durch gezielte Beschränkungen den Verkehr noch weiter aus dem Ort zu halten.

Großen Wert legten die Teilnehmer in verschiedenen Themenbereichen auf die Erhaltung der historischen Bausubstanz, wobei herauszulesen war, dass man durchaus zulassen sollte, diese mit modernen Elementen zu kombinieren.

Farbberatung erwünscht

Eine einheitliche Struktur wünschen sich die Workshopteilnehmer, was die Werbeanlagen an den Geschäften angeht. Zudem wurde bedauert, dass die Einzelhandelsstruktur im Altort sehr zu wünschen übrig lasse. Was die Gestaltung von Fassade, Türen, Fenster und Toren sowie Dächern angeht, schlug die andere Arbeitsgruppe bei kräftigen Farben eine Farbberatung, Fassaden- und Dachbegrünung, passende Einfriedungen und unglasierte Ziegel vor. Allerdings sollten auch integrierte Photovoltaikanlagen zugelassen werden.

Was öffentliche Grün- und Freiflächen angeht, plädierte die Gruppe für das Verbot von Schottergärten, in den Höfen sollte kein Asphalt erlaubt sein, und statt Bänken sollten in öffentlichen Anlagen Mauern zum Sitzen einladen. Um zu verdeutlichen, wie sie sich eine Umgestaltung von schon länger leerstehenden Gebäuden vorstellen könnte, stellte Franzke in ihren Ausführungen einen Entwurf für das Gebäude Haslocher Straße 6 vor.

PETER RIFFENACH

Hintergrund Hintergrund: Ablauf ISEK und Sanierungsgebiet Begonnen hat der Prozess zur Erarbeitung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) in Kreuzwertheim im Februar 2018. Begleitet wird der Prozess, der durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie gebremst wurde, vom Büro Schirmer Architekten + Stadtplaner aus Würzburg. Den Startschuss bildete eine Zukunftswerkstatt an der rund 60 Bürger teilnahmen, die eine Fülle von konkreten Vorschlägen machten. Es folgten Workshops, vertiefende Gesprächsrunden mit den Bürgern sowie eine Klausurtagung mit dem Gemeinderat und eine Gesprächsrunde mit verschiedenen Fachstellen. Daraus resultierte neben der Bestands- auch eine Stärken- und Schwächenanalyse, aus denen das beauftragte Büro den Handlungsbedarf herausgearbeitet und Leitlinien für den Gesamtort entwickelt hat. Vor einigen Wochen präsentierten Vertreter des Büros dem Gemeinderat einen Rahmenplan mit knapp 50 Projekten, die wahrscheinlich in den kommenden 15 Jahren - so lange ist die normale Laufzeit eines Sanierungsgebiets - gar nicht abgearbeitet werden können. Nachdem der Gemeinderat in seiner Juni-Sitzung die Satzung für das mehr als 30 Hektar große Sanierungsgebiet mit Fördermöglichkeiten von bis zu 15 000 Euro beschlossen hat, wird aktuell in einem weiteren Beteiligungsprozess mit den Bürgern ein Gestaltungshandbuch erarbeitet. riff