Wirtschaftsforum: Kreuzwertheim als leistungsstarken Wirtschaftsstandort eingestuft

Unternehmer und Gemeinderäte tauschen sich aus

Kreuzwertheim 22.11.2022 - 14:47 Uhr 1 Min.

Im Rahmen des Wirtschaftsforums besuchten Vertreter aus Unternehmen, Verwaltung und Gemeinderat unter anderem die Spessart-Brauerei und erfuhren dort vieles über deren Entwicklung und Ziele. Foto: Marktgemeinde Kreuzwertheim

Bei beiden Lokalitäten hatte es im Sommer vergangenen Jahres einen Führungswechsel gegeben. Das letzte Treffen fand 2019 statt, weitere mussten wegen der Pandemie verschoben werden.

Weltweit agierende Firmen

Bürgermeister Klaus Thoma erklärte, Kreuzwertheim sei ein hervorragender, leistungsstarker Wirtschaftsstandort und eine wirtschaftlich starke Steuerkraftgemeinde. In ihr seien weltweit agierende Firmen genauso vertreten wie zahlreiche mittelständische Firmen und Handwerksbetriebe sowie eine ausgeprägte Handels- und Dienstleistungsbranche. Weitere Besonderheit sei die Brauerei im Ort. Alleinstellungsmerkmal sei das Schloss mit der fürstlichen Verwaltung. Viele Unternehmen stünden heute vor enormen Herausforderungen, betonte er. Er verwies auf Rahmenbedingen, die so schwierig wie nie in den vergangenen Jahrzehnten seien. Beispielhaft nannte er Materialengpässe, Inflationsschub, Energiekrise und Krieg in der Ukraine. Dies wirke sich auch auf unseren Wirtschaftsraum aus. Die Geschäftserwartungen seien zuletzt etwas weniger pessimistisch. Mitverantwortlich dafür seien der fiskalische Abwehrschirm der Bundesregierung und die verringerte Wahrscheinlichkeit einer Gasmangellage.

In den Räumen des Schlosses des Fürstenhauses Löwenstein-Wertheim-Freudenberg ging Thoma auf die Historie der Fürstlich-Löwenstein-Wertheim-Freudenbergschen Verwaltung und des Schlosses ein. Ab 2010 habe Ludwig Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg mit seiner Gemahlin Elisabeth Fürstin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg die Geschäfte geführt. Ab 1. Juli 2021 habe ihr Sohn Ludwig die Geschäfte übernommen.

Drei Standbeine

Ludwig Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg erläuterte die Schwerpunkte der unternehmerischen Tätigkeit des Fürstenhauses. Man setze auf eine Unternehmensphilosophie mit den drei Standbeinen Immobilien, Forstbetrieb und Landwirtschaft. Weitere Geschäftsbereiche seien unter anderem Unternehmensbeteiligungen.

Enormes Potenzial sah er durch neue Geschäftsfelder im Bereich Energiewende, Umwelt-, Klima- und Naturschutz. Dazu zählte er Grünen Strom durch Windenergie und Freiflächen-Photovoltaik sowie die nachwachsenden Rohstoffe Holz und Hackschnitzel. »Das Haus Löwenstein-Wertheim-Freudenberg verfolgt seit jeher eine Familien- und Unternehmensphilosophie, die auf langfristigem Denken und Handeln basiert und orientiert sich an Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung sowie an ethischen Standards«, betonte er. Zu den einzelnen Themenbereichen sprachen der staatlich geprüfte Forsttechniker Matthias Kremer (Beförsterung und Holzkontor der Firma Boscor Gruppe), Artur Stang, Amtsleiter für Liegenschaften beim Unternehmen, und Dietholf Schröder, Dekan Waldfriedhof »Trauberg« Esselbach.

Fortsetzung fand das Wirtschaftsforum in den Räumen der Spessart-Brauerei. Thoma ging auf deren Geschichte ein. »Im Juni 2021 erwarb Christian Meyer, Vorstand Oppmann-Sektkellerei das Unternehmen«, so Thoma. Neuer Geschäftsführer sei Friedrich Wilhelm. Dieser ging beim Rundgang auf die Ziele ein. Man wolle die Konkurrenzsituation im Wettbewerbsumfeld erkennen und für sich nutzbar machen sowie Marktsegmente neu ausloten und Marktnischen besetzen.

bdg