Verkehrsbehinderungen am Wertheimer Knotenpunkt bis Ende Oktober

L 2310-Baustelle

Wertheim 20.10.2022

Die Baustelle rückt ab Freitag, 21. Oktober, weiter in Richtung Wertheim. Laut Pressestelle der Stadtverwaltung betreffen die Behinderungen dann auch den Verkehr am Knotenpunkt Parkgarage Altstadt und Alte Mainbrücke. Die Fahrbahn wird halbseitig gesperrt, der Verkehr durch eine Ampelanlage geregelt. Während des Betriebs der Baustellenampel muss die bestehende Lichtsignalanlage am Knotenpunkt abgeschaltet werden. Von Kreuzwertheim kommend kann man an der Einmündung nur noch nach rechts nach Wertheim abbiegen. Die Ausfahrt aus der Parkgarage Altstadt ist nur noch nach links Richtung Wertheim möglich. Die Einfahrt in die Parkgarage Altstadt aus Richtung Eichel kommend ist nicht möglich. Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, den sicheren Umweg über die Unterführung am Mainparkplatz zu nehmen. Diese Verkehrsregelung wird bis Ende Oktober dauern.

