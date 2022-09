Kreisseniorenrat in Main-Tauber-Kreis mit immer größeren Herausforderungen konfrontiert

40-jähriges Bestehen

40 Jahre Kreisseniorenrat Main-Tauber (Vorstand und Ehrengäste von links): Karlheinz Pastoors (stellvertretender Vorsitzender Landesseniorenrat Baden-Württemberg), Swantje Popp (Schriftführerin), Jutta Steinmetz-Thees (stellvertretende Vorsitzende), Walter Ruf (stellvertretender Vorsitzender), Robert Wenzel (Vorsitzender), Peter Münzer (Vorstandsmitglied), Elisabeth Krug (Sozialdezernentin), Manfred Bürckert (Kassenverwalter). Foto: Matthias Ernst

Mit der Gründung habe man früh erkannt, dass »man zur aktiven Gestaltung und Fortentwicklung des Gemeinwesens ganz besonders das Wissen und die Erfahrung der Senioren braucht. Damals war das Thema »Seniorenarbeit« noch nicht so präsent, wie es heute der Fall ist. Man könne froh sein, warf Wenzel der Festgemeinde entgegen, dass man hier im Landkreis so frühzeitig in diesem Bereich aktiv geworden sei. Er dankte seinem Vorgänger Erhard Stephan, der den Kreisseniorenrat mehr als 30 Jahre geleitet hat.

Anfangs organisierte der Kreisseniorenrat mehrere Großveranstaltungen in den einzelnen Städten und Gemeinden mit Vorträgen, Programm sowie Kaffee und Kuchen. Die Altenwerke hatten damals die Hauptarbeit in den Kommunen geleistet, heute sind es immer weniger dieser Organisationen, weil die ehrenamtlichen Helfer fehlen und die heutigen Senioren länger fit und eigenständig sind.

Heute sei die Aufgabe des Kreisseniorenrats eher zu definieren durch: »Näher zu den Seniorinnen und Senioren, näher zu anderen bürgerschaftlich Engagierten, näher zur Politik«. Es gehe nicht um Lobbyismus, sondern um Mitgestaltung, so Wenzel. Diese Mitgestaltung will man in die lange geforderte Hospizarbeit einbringen. Man setzt sich schon lange für eine stationäre Hospiz im Main-Tauber-Kreis ein. Wohl wissend, dass so ein Projekt nicht wirtschaftlich zu führen sei, will man die Forderung nicht aufgeben. Dramatisch werde die Situation der Ehrenamtlichen, wenn die »Baby-Boomer« in Rente gehen, denn damit steigen nicht nur die Anforderungen an die Ehrenamtlichen selbst, sondern Letztere werden auch weniger, weil einfach Nachfolger fehlen.

Der Main-Tauber-Kreis sei ein alterslastiger Landkreis, stellte Sozialdezernentin Elisabeth Krug fest. Immerhin knapp 21.400 Menschen über 70 Jahre lebten Ende 2021 im Kreis, Tendenz steigend. Dieser Tatsache müsse man sich stellen. »Nie war Ihre Arbeit so wichtig wie heute«, warb sie für weiteres Engagement des Kreisseniorenrats. Auch in Zukunft werden viele Aufgaben auf ihn zukommen, ist sich Krug sicher.

Festredner war Karlheinz Pastoors, stellvertretender Vorsitzender des Landesseniorenrats. In Letzterem sind alle Kreis- und Stadtseniorenräte organisiert. Er meinte, dass die derzeitige Krise die erste sei, bei der es für die Nachkriegssenioren erstmals abwärts geht.

Bisher ging »es immer steil nach oben«. Man fühle, dass Wohlstand und Freiheit nicht selbstverständlich seien. Dabei habe die Pandemie gezeigt, dass es sehr wohl einen Zusammenhalt in der Gesellschaft gebe. Viele Jüngere hätten sich engagiert, damit die Senioren nicht vereinsamten oder nichts zu essen hatten. Das macht ihm Mut für die Zukunft, denn diese Solidarität gelte es zu konservieren.

Nicht einverstanden ist man mit dem neuen Infektionsschutzgesetz, das vorschreibt, dass Menschen in Senioreneinrichtungen Maske tragen müssen, während bei Großveranstaltungen oder anderen Zusammenkünften keine nötig sind. Gerade die Menschen in den Heimen »brauchen Nähe«, und die könne es mit Maske nicht geben. Zumal ein Großteil der Senioren geimpft sei und einen gewissen Schutz aufgebaut habe. Hier müsse die Politik dringend gegensteuern. So sei das neue Gesetz nicht praktikabel.

Als Überraschung für die Teilnehmer des Festakts hatte Robert Wenzel eine Führung durchs Kloster Bronnbach organisiert. Viele Teilnehmer waren zum ersten Mal in dem ehemaligen Zisterzienserkloster und dementsprechend begeistert, auch von der Saxofon-Musik von Frank Mittnacht, die von der Empore der Orgel erklang. Danach tauschte man sich bei kleinen Leckereien der Orangerie und kühlen Getränken bis spät in den Abend aus.

