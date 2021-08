Kreisimpfzentrum erhält zwei ambulante Teams

Politik: Sonderlösung mit Ministerium vereinbart

"Ich freue mich sehr über diese Lösung, auch vor dem Hintergrund der anstehenden Auffrischimpfungen insbesondere für Hochbetagte", wird Landrat Christoph Schauder in einer Mitteilung des Landratsamtes zitiert. Ohne die Vereinbarung wäre der nächstgelegene Standort von mobilen Impfteams nunmehr in Heilbronn.

In Baden-Württemberg haben seit Montag, 16. August, die zuletzt noch acht Zentralen Impfzentren (ZIZ) ihren Betrieb eingestellt, darunter auch das ZIZ Rot am See im Landkreis Schwäbisch Hall. Es war auch für den Main-Tauber-Kreis zuständig. Darüber hinaus gibt es seitdem grundsätzlich keine mobilen Impfteams an den Kreisimpfzentren mehr. Stattdessen stehen landesweit noch 18 mobile Impfteams an neun Standorten zur Verfügung, unter anderem in Heilbronn. Sie können von den Kreisimpfzentren angefordert werden, beispielsweise für weitere Vor-Ort-Impfaktionen. Auch können die Kreisimpfzentren weiter mobile Impfaktionen anbieten und dazu Personal aus dem stationären Impfbetrieb herauslösen, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes weiter.

Als einzige Ausnahme haben das Sozialministerium und das Landratsamt Main-Tauber-Kreis nun die Schaffung von zwei weiteren ambulanten Impfteams vereinbart, die dem Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim zugeordnet werden. Dies geschieht laut Landratsamt vor dem Hintergrund, dass das Kreisimpfzentrum Öhringen im benachbarten Hohenlohekreis bereits zum Mittwoch, 8. September, seinen Betrieb einstellen wird. Somit ist das Einsatzgebiet der beiden ambulanten Impfteams nicht auf den Main-Tauber-Kreis beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf die Nachbarkreise, insbesondere den Hohenlohekreis.

"Wir sind grundsätzlich bereit, uns auch über den 30. September hinaus für die Impfung der Bevölkerung zu engagieren", wird Landrat Schauder zitiert. "Die Zuordnung der beiden zusätzlichen ambulanten Impfteams unterstreicht dabei erneut die Bedeutung unseres Kreisimpfzentrums als zentralem Element in der Impfkampagne des Landes."

jo