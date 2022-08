Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreisbewohner trennen Müll vorbildlich

Abfallbilanz 2021: Main-Tauber-Kreis holt dritten Platz in Baden-Württemberg - Deutlich mehr Biomüll gesammelt

Main-Tauber-Kreis 19.08.2022 - 17:06 Uhr 1 Min.

Wegweiser zum Kompostplatz in Bad Mergentheim: Der Main-Tauber-Kreis schneidet in der Abfallbilanz 2021 des Landes Baden-Württemberg wieder hervorragend ab. Foto: Landratsamt/Markus Moll

In der Bilanz 2021 hat das Umweltministerium vor kurzem die in Baden-Württemberg registrierten Abfallmengen bekanntgegeben. Hierbei wurden die angefallenen und gesammelten Mengen von Haus-, Sperr-, Gewerbe- und Problemmüll sowie die Verwertungsabfälle wie Biomüll, Altglas, Altpapier, Altholz und Altmetall separat erfasst und ausgewertet.

Im Main-Tauber-Kreis wurden je Einwohnerin oder Einwohner 85 Kilogramm Hausmüll (plus zwei Kilogramm), elf Kilogramm Sperrmüll (minus zwei Kilogramm), 106 Kilogramm Bioabfälle (plus acht Kilogramm), 52 Kilogramm Grünabfall (minus zwei Kilogramm), 187 Kilogramm Wertstoffe (minus 39 Kilogramm) und 0,4 Kilogramm Problemstoffe (plus 0,1 Kilogramm) gesammelt. »Die Abfallbilanz spiegelt das Umweltbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger beim Sammeln und Trennen der Abfälle und Wertstoffe wider«, lobt AWMT-Leiter Walter Scheckenbach.

Im Landesdurchschnitt muss ein Vier-Personen-Haushalt aktuell für die Abfallentsorgung 173,71 Euro zahlen, also zwei Euro mehr als im Vorjahr. Im Main-Tauber-Kreis liegen die Müllgebühren nach Angaben des Landratsamts derzeit bei einer Standardausstattung mit einer 60-Liter-Restmüll- und einer 80-Liter-Biotonne jedoch nur bei 136 Euro und damit aktuell 37,71 Euro unter dem Landesdurchschnitt, trotz der steigenden Haus- und Sperrmüllmengen der vergangenen Jahre.

Das Haus- und Sperrmüllaufkommen in Baden-Württemberg sank um 15.387 Tonnen, wohingegen der Sperrmüll um 2920 Tonnen gestiegen ist. Beim Rest- und Sperrmüll sollten möglichst niedrige Kilogramm-Werte erreicht werden, schreibt das Landratsamt. Bei Bioabfällen würden in der Landesliga dagegen möglichst hohe Kilogramm-Werte angestrebt, unter anderem, weil dies für eine konsequent praktizierte Mülltrennung spreche. Niedrige Werte deuteten darauf hin, dass zu viel Biomüll unsachgemäß über die Restmülltonne entsorgt werde.

Erfreulich sei daher, dass die Bioabfälle im Main-Tauber-Kreis nochmals um knapp 1000 Tonnen auf nunmehr 14.028 Jahrestonnen gesteigert wurden. Dies entspricht einem Spitzenwert im Pro-Kopf-Aufkommen mit 106 Kilogramm in Baden-Württemberg. Weniger als 100 Kilogramm an Abfällen pro Einwohner und Jahr haben außer dem Landkreis Rastatt (97 Kilogramm) und dem Main-Tauber-Kreis (96 Kilogramm) nur noch die Landkreise Freudenstadt (78 Kilogramm) und Calw (69 Kilogramm).

