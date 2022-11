Kreisbau Main-Tauber: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2021

Weiterhin auf Erfolgskurs

MAIN-TAUBER-KREIS 15.11.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

Aufsichtsratsvorsitzender Rüdiger Zibold berichtete den 65 erschienenen Mitgliedern im Hotel Bundschu in Bad Mergentheim von der Baumaßnahme in der Bahnhofstraße 13 in Weikersheim. Die neue Mietwohnanlage, die im April 2022 in nur zwölf Monate nach dem Spatenstich fertiggestellt wurde, ist mittlerweile komplett vermietet, so die Mitteilung.

Barrierefreie Wohnungen

Die Anlage umfasse 23 unterschiedlich große barrierefreien Wohnungen und sei nach dem KfW 55-Standard erstellt worden. Schwerpunkt sei auf die Nutzung innerstädtischer Potenziale nach dem Prinzip »Innenentwicklung vor Außenentwicklung« gelegt worden.

Nebenamtliches Vorstandsmitglied Klaus Kornberger ging darauf ein, dass die derzeitigen Entwicklungen, wie Lieferengpässe, Fachkräftemangel, Baupreissteigerungen, Zinswende und stark steigende Energiepreise es momentan nahezu unmöglich machten, energetische Sanierungen oder einen Wohnungsneubau verlässlich zu planen und zu kalkulieren.

Höhere Bilanzsumme

Peter Deissler, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Kreisbau, erläuterte den Geschäftsbericht 2021. Die Bilanzsumme von 16 Millionen Euro ist demnach gegenüber dem Vorjahr stark angestiegen. Verantwortlich dafür sei die Investition in das Anlagevermögen bei gleichzeitiger Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung der entstandenen Baukosten gewesen.

Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2021 ein Jahresüberschuss von 238.500 Euro erwirtschaftet, so die Mitteilung. Aus dem Bilanzgewinn wurde wie in den vergangenen Jahren eine Ausschüttung mit der höchstmöglichen Dividende von fünf Prozent an die Mitglieder ausgeschüttet. Ebenso wurde eine Zuweisung zu den Ergebnisrücklagen von knapp 24.000 Euro vorgenommen.

Abschließend berichtete Deissler, dass auch für das laufende Geschäftsjahr wieder mit einem positiven Ergebnis zu rechnen sei, allerdings falle es geringer als 2021 aus.

Einstimmig wurden die turnusgemäß ausscheidenden Aufsichtsräte Rüdiger Zibold als Aufsichtsratsvorsitzender und Bernd Straub als Aufsichtsrat für den Wohnungsausschuss wiedergewählt.

Rüdiger Zibold hört auf

Zibold kündigte obendrein an, dass Peter Deissler ab Dezember 2023 der Kreisbau als Geschäftsführer altersbedingt nicht mehr zur Verfügung stehe.

Sowohl dem Vorstand als auch den Mitarbeitern der Kreisbau dankte Zibold für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit und die hohe Einsatzbereitschaft.

Aufgabe für die Kreisbau wird in den nächsten Jahren sein, den bestehenden restlichen Wohnungsbestand energetisch zu sanieren, um eine langfristige Vermietbarkeit zu sichern, heißt es abschließend.

