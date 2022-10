Main-Tauber.Kreis schafft neue Unterkunft für Flüchtlinge in Külsheim

Angespannte Lage: Hohe Zuweisungen erwartet

MAIN-TAUBER-KREIS 13.10.2022

Am Montag hatte der Landkreis in einer Eilentscheidung den Block 7 der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne in Külsheim erworben. In dem Gebäude sollen 116 Menschen untergebracht werden, die Handwerker stünden bereits in den Startlöchern, um das Gebäude herzurichten, machte Schauder deutlich, wie sehr die Zeit dränge. Insgesamt will der Kreis weitere Unterbringungsmöglichkeiten für 300 bis 400 Flüchtlinge schaffen.

Derzeit geht die Landkreisverwaltung davon aus, dass das neue Gebäude mit Beginn des zweiten Quartals 2023 bezugsfertig sein könnte, teilte Landkreissprecher Markus Moll auf Anfrage dieser Redaktion mit. Untergebracht werden sollen hier neben Asylantragsteller auch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, Kontingentflüchtlinge oder auch Ortskräfte aus Afghanistan.

Obdachlosigkeit verhindern

Teilweise müsse der Landkreis auf der Basis des polizeilichen Notstandes handeln, um Obdachlosigkeit zu verhindern. Die Zuweisung von Flüchtlingen sei derzeit höher als in den Jahren 2015 und 2016, blickte Schauder während der Ausschusssitzung zurück.

Alle Landkreise, aber auch das Land Baden-Württemberg haben inzwischen Schwierigkeiten bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Und das trotz der Tatsache, dass das Land seine Erstaufnahmekapazitäten bereits erweitert habe. Derzeit stehen dem Main-Tauber-Kreis 500 Plätze in neun Gemeinschaftsunterkünften zur Verfügung, und zwar in Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen und Külsheim. Mit Stichtag 4. Oktober waren davon 414 Plätze belegt.

In den kommenden Monaten rechnet der Kreis mit der Zuweisung von 100 und mehr Personen mit Fluchterfahrung, heißt es aus dem Landratsamt. Allein im Oktober müsse das Landratsamt 64 Asylbewerberinnen und -bewerber aufnehmen, für November sei eine weitere Erhöhung der Zuweisung durch das Land bereits angekündigt, so Landratsamtssprecher Moll weiter.

Im September kamen 29 Flüchtlinge aus der Ukraine in den Main-Tauber-Kreis. Auch bei dieser Personengruppe erwartet der Kreis wieder steigende Zahlen, weil es bei der bundesweiten Verteilung derzeit nicht »optimal« klappe. Dabei seien genaue Aussagen über die Zahl der Flüchtlinge kaum möglich. Es gebe keine Planungssicherheit, außer den Hinweisen, dass die Zahl der Asylantragsteller aktuell stark steige und das Kriegsgeschehen in der Ukraine unvermindert andauere, fasste Sprecher Moll die unsichere Lage zusammen.

Verhindern will der Landkreis, dass Schulturnhallen oder Gewerbeimmobilien als Notunterkünfte dienen müssen. Bislang gebe es im Main-Tauber-Kreis noch keine solchen Notunterkünfte. Landrat Schauder machte allerdings auch klar: Wenn das Land geflüchtete Menschen zuweise, dann werden diese »ohne Wenn und Aber untergebracht«. Beschwerden etwa von Anwohnern, eine Unterkunft »passe nicht in die Nachbarschaft«, werde er nicht gelten lassen, sagte Schauder. Mit Blick auf die knappen Kapazitäten will der Landkreis auch darauf achten, dass alle Personen, für die das zwingend nötig ist, in die kommunale Unterbringung von Städten und Gemeinden wechseln.

