Kreis heißt 46 neue Staatsangehörige willkommen

Gesellschaft: Erste Einbürgerungsfeier im Landratsamt Main-Tauber nach dreijähriger Pandemiepause

Main-Tauber-Kreis 24.02.2023 - 18:21 Uhr < 1 Min.

46 Frauen, Männer und Kinder sind seit Freitagnachmittag deutsche Staatsbürger. Die Leiterin des Rechts- und Ordnungsamtes, Jasmin Kaibel (links), überreiche die Urkunden. Markus Moll/Landratsamt

Darüber berichtet die Behörde in einer Pressemitteilung. »Endlich erhält die Einbürgerung wieder einen feierlichen Rahmen, der ihrer Bedeutung und dem Respekt vor unserem Staatswesen gerecht wird«, erklärte Jasmin Kaibel, Leiterin des Rechts- und Ordnungsamtes, im Rahmen der Einbürgerungsfeier.

Aus den unterschiedlichsten Ländern, von Polen und Bulgarien über Syrien und Kasachstan bis Kamerun, stammen die neuen deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. »Die zunehmende Zahl der Antragseingänge macht deutlich, wie begehrt die deutsche Staatsbürgerschaft ist. Allein in den vergangenen zwei Jahren wurden insgesamt 342 Menschen im Main-Tauber-Kreis eingebürgert«, erklärte Kaibel.

Sie wies auch darauf hin, dass es sich bei der Einbürgerung nicht nur um einen formalen Akt handele. Es sei eine bewusste Entscheidung, mit der Rechte und Pflichten einhergehen. So haben die neuen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger beispielsweise das Recht zu wählen und gewählt zu werden, den freien Zugang zu allen Berufen und genießen vielfach auch Erleichterungen bei Reisen ins Ausland. »Jede Einbürgerung ist ein Zeichen für eine erfolgreiche Integration. Knüpfen Sie hieran an und bringen Sie sich aktiv in der Gesellschaft ein«, appellierte Jasmin Kaibel.

Nach einer kurzen Rechtsbelehrung gelobten die Neubürger in einer gemeinsam gesprochenen Erklärung feierlich, dass sie das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werden, was ihr schaden könnte. Nachdem sie die Einbürgerungsurkunden erhalten hatten, wurde die deutsche Nationalhymne gesungen und gemeinsam angestoßen.

