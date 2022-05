Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreative Pause fürs Team der Wertheimer Stadtbücherei

Schließwoche: Zeit für Schulungen und Projekte der Mitarbeiter von Montag, 30. Mai, bis Freitag, 3. Juni - Wiedereröffnung nach Pfingsten

Wertheim 26.05.2022 - 18:14 Uhr < 1 Min.

Nachdem die Leserinnen und Leser sich während der letzten Wochen bereits an die »neue Bücherei« gewöhnen konnten, sei es für die Belegschaft nun an der Zeit, die strukturellen Veränderungen auch nach innen umzusetzen. Deshalb schließt die Stadtbücherei von Montag, 30. Mai, bis Freitag, 3. Juni. Die »Onleihe« stehe währenddessen uneingeschränkt zur Verfügung.

»Wir sind unseren Leserinnen und Lesern sowie Kooperationspartnern inzwischen über viele Jahre bekannt und - ganz wichtig - unsere Arbeitsweise ist es auch. Deshalb wurde der erneute Wechsel in der Spitze und die Neuaufstellung des Teams von allen gut aufgenommen«, erklärt Katja Schmitz in einer Pressemitteilung der Stadt. Trotz der positiven Resonanz sei es für das Team und die anstehenden Projekte wichtig, »eine Zeit lang hinter verschlossenen Türen« zu arbeiten, so Schmitz.

Lesegarten wieder beleben

Während der Schließwoche stünden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbücherei unter anderem Schulungen, die Einrichtung neuer Arbeitsplätze und diverse Umgestaltungen auf dem Programm.

Auch die Wiederbelebung des Lesegartens, die solide Planung von Veranstaltungen im Sommer und die Umsetzung der laufenden Angebote im Bereich der Leseförderung sollen während der »kreativen Pause« vorangetrieben werden. Von Dienstag, 7. Juni, an könnten sich die Leserinnen und Leser auf neue Ideen und ein noch besser eingespieltes Team freuen. Die »Onleihe« könne auch während der Schließzeit rund um die Uhr genutzt werden.

Der Zugang sei über die Homepage der städtischen Bücherei unter https://www.stadtbuecherei-wertheim.de möglich. Auch die Leihfristen seien bereits im Vorfeld großzügig an die Schließung angepasst worden.

chw