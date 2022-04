Kreative Ehrenamtliche: Brennholz vom Brandschützer in Reicholzheim

Feuerwehr: Wie sich die Abteilung Reicholzheim einen Teil ihres neuen Löschfahrzeuges finanzieren will

Wertheim 01.04.2022

Löschfahrzeug mit Rückewagen: Reicholzheims Abteilungskommandant Manuel Rüttiger, Markus Kurz, Raphael Schlör und Simon Rüttiger (von links) wollen künftig bei Sturmeinsätzen auch Geld für die Ausrüstung der Feuerwehr verdienen. Bei einer Übung vergangene Woche haben die Reicholzheimer Feuerwehrler ausprobiert, ob ihr Konzept funktioniert. Der Rückewagen steht künftig am Gemeindezentrum, sodass die Feuerwehr unmittelbaren Zugriff darauf hat. Das Reicholzheimer Löschfahrzeug wird bald 30 Jahre alt, dieses Jahr soll der Ersatz bestellt werden. Für Stürme gerüstet: Die Reicholzheimer Feuerwehrleute als begeisterte Holzmacher können jetzt Hobby und Ehrenamt verbinden.

"Bei den Stürmen der Vergangenheit haben wir gesehen, wie viel Holz da teilweise auf den Straßen in unserem Gebiet liegt", sagt Manuel Rüttiger, Abteilungskommandant seit 2014. Regelmäßig sind seine Einsatzkräfte im Taubertal unterwegs, um umgestürzte Bäume von der Fahrbahn zu räumen. "Und da kam uns die Idee: Die nehmen wir gleich mit. Dann hat die Straßenmeisterei am nächsten Tag nicht noch zusätzliche Arbeit damit." Doch wohin mit dem Holz? "Wir haben entschieden, dass wir es trocknen und dann als Brennholz verkaufen. Und die Einnahmen investieren wir in neue Ausrüstung." Das jetzige Löschfahrzeug ist Baujahr 1993, wird damit 29 Jahre alt und muss bald ersetzt werden. Auch zusätzliche Digitalfunkgeräte und Taschenlampen kann man nie genug haben.

Anhänger als Spende

Um das Holz nach Hause zu bekommen, können die Reicholzheimer Brandschützer seit einigen Tagen auf einen gespendeten Rückewagen setzen, der direkt am Gemeindezentrum abgestellt ist. In den frisch renovierten Räumlichkeiten ist auch die Feuerwehr untergebracht. Der Spender will anonym bleiben, sagt aber: "Die meiste Zeit steht das Teil ohnehin nur bei mir rum, von daher stelle ich es gern der Feuerwehr zur Verfügung und hole es mir nur, wenn ich es selbst brauche." Kommandant Rüttiger hat außerdem darauf geachtet, dass das Angebot der Feuerwehr keine Konkurrenz zu einem örtlichen Brennholzhändler schafft. "Aber der sieht es ganz entspannt und unterstützt unsere Idee sogar."

Die Reicholzheimer Wehrleute sind einsatzgestählt: Viele von ihnen arbeiten in Wertheim und verstärken deshalb tagsüber die Abteilung Stadt in der Hauptfeuerwache. Sturmeinsätze sind dagegen meistens nachts, wenn die Wehrleute vor Ort im Heimatort sind. Genug Personal für die Holzernte von der Straße weg ist also grundsätzlich da. Derzeit läuft die Ausbildung, um möglichst alle Feuerwehrler mit der Technik und Bedienung des Rückewagens vertraut zu machen. Der Umgang mit Sturmholz ist eine gefährliche Angelegenheit: Die Bäume können übereinander liegen, unter Spannung stehen und beim Einsatz der Kettensäge unberechenbar reagieren. Der Greifarm des Rückewagens kann hier für erheblich mehr Sicherheit sorgen.

Sirene ruft zum Holzverkauf

Was viele Reicholzheimer noch nicht wissen: Nach einem Defekt wurde die alte Sirene auf dem Dach der Winzergenossenschaft im Januar 2019 durch eine neue, elektronische Sirene ersetzt. Diese funktioniert durch einen Akku auch bei Stromausfall und ermöglicht auch das Abspielen anderer als der klassichen Sirenentöne oder auch Sprachdurchsagen. Im Moment laufen Überlegungen, mit welchen Tönen man einen Holzverkaufstag bei der Feuerwehr auditiv ankündigen könnte. "Lebt denn der alte Holzmichel noch?", witzelt Rüttiger.

"Ich frage mich, warum da noch keiner auf die Idee gekommen ist", sagt Rüttiger, der seit Juli 2020 auch einer der stellvertretenden Stadtbrandmeister ist. Das allerdings stimmt so nicht ganz: Die Feuerwehr Nittenau - eine 9000-Einwohner-Stadt bei Regensburg - zeigt in einem Internet-Werbevideo aus dem vergangenen September, wie sie einen von einem örtlichen Hersteller geponserten Rückewagen bei Sturmeinsätzen einsetzt. Unter dem Facebook-Video überschlagen sich Feuerwehrler mit Kommentaren: "Brauchen wir auch" oder "Warum haben wir so was noch nicht?" heißt es dort. Auch das Magazin "forstpraxis.de" hat bereits über das ungewöhnliche Projekt berichtet, das zeige, "wie Feuerwehren solche Einsätze mit Hilfe eines Rückewagens sicherer und schneller bewältigen können".

Das Reicholzheimer Projekt findet auch das Lob von Stadtbrandmeister Torsten Schmidt: "Das zeigt mir, wie ideenreich unsere Einsatzkräfte sind und wie man unkonventionell zum Erfolg kommen kann", sagt er auf Anfrage. Angesichts erheblicher anstehender Investitionen in Gerätehäuser und Fuhrpark der Ortswehren komme dieses Engagement auch anderen Abteilungen zugute: "Jeder so erzielte Euro macht Mittel für die Ausrüstung an anderer Stelle frei." Deshalb gebe es auch Überlegungen, einen Rückewagen des städtischen Eigenbetriebs Wald künftig an der Wertheimer Feuerwache in der Bismarckstraße vorzuhalten.

Matthias Schätte

Stichwort: Rückewagen Ein sogenannter Rückewagen wird in der Regel von Forstarbeitern eingesetzt, um entastete und in der Länge gekürzte Baumstämme aus dem Wald zur Weiterverarbeitung abzutransportieren. Die Anhänger sind meist geländegängig und mit einem Ladekran ausgestattet. Da das Reicholzheimer Löschfahrzeug auch über einen hydraulischen Rettungssatz verfügt, kann auch der Ladekran des Anhängers problemlos betrieben werden. Ein neuer Rückewagen kostet je nach Größe und Ausführung zwischen 10.000 und 50.000 Euro - nur ein Bruchteil eines Feuerwehrfahrzeugs. (scm)