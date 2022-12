Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Krankheitswelle trifft Kitas und Schulen

Gesundheit: Erhöhte Personalausfälle in der Großen Kreisstadt Wertheim

Wertheim 02.12.2022 - 10:38 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Aus Mangel an Lehrern mussten vereinzelt sogar Schulen komplett geschlossen werden und Kindergärten in den Notbetrieb gehen. Auch in Wertheim ist die Krankheitsrate deutlich erhöht, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion von den Referaten Bildung und Familie sowie Personal, Organisation und Digitalisierung der Wertheimer Stadtverwaltung. "Schulschließungen gab es bisher nicht, sie sind auch nicht zu erwarten", sagt die städtische Pressesprecherin Angela Steffan.

In den Grundschulen seien derzeit viele Kinder erkrankt, teilweise auch mehr als zu dieser Jahreszeit üblich. Auch in den weiterführenden Schulen gebe es viele Krankheitsfälle unter den Schülern, aber weniger als in den Grundschulen. Die Krankheitsquote bei den Lehrern bewege sich im Rahmen der Vorjahre, sagt Steffan.

Vereinzelt Schließungen nötig

Betroffen sind auch die Kitas, alle hätten mit krankheitsbedingten Personalausfällen zu kämpfen, sagt Steffan: "Oft kann der Betrieb nur durch den außerordentlich großen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufrechterhalten werden, die einspringen und sich gegenseitig vertreten." Zunächst werde versucht, den Personalausfall durch die Reduzierung von Öffnungszeiten zu kompensieren.

Wenn dies nicht mehr möglich sei, müssten Einrichtungen und Gruppen vorübergehend geschlossen werden - in den vergangenen Monaten sei dies "vereinzelt" vorgekommen. Sechs Einrichtungen, sowohl in der Kernstadt als auch in Stadtteilen und Ortschaften, seien von Personalausfällen besonders betroffen. "Notbetreuung war bisher nur punktuell und tageweise notwendig", erklärt Steffan. "Die weitere Entwicklung hängt vom weiteren Verlauf der jahreszeitlichen Krankheitswelle ab."

Die betrifft übrigens nicht nur Wertheims Betreuungs- und Bildungseinrichtungen: Auch bei der Stadtverwaltung und den städtischen Eigenbetrieben ist der Krankenstand derzeit "deutlich erhöht".

Matthias Schätte